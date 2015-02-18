به گزارش خبرگزاری مهر، رامینه رضازاده، مدیر آژانس ادبی نوروز، وابسته به موسسه الهدی با اعلام این خبر گفت: حدود ۲۵ ناشر رسمی و معتبر کشور از اردیبهشت سال جاری و همزمان با برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به گروه انتشاراتی الهدی پیوستند تا امتیاز انتشار آثار آنها از طریق آژانس ادبی نوروز در نمایشگاه‌های خارجی ارائه شود.

وی ادامه داد: این آژانس، ‌ بیش از ۱۰۰ کتاب از آثار ناشران عضو گروه انتشاراتی الهدی را به ۱۰ نمایشگاه بین‌المللی کتاب، از جمله مسکو، فرانکفورت، بلگراد، استانبول، کویت، قطر و ... برده و رایت آنها را در معرض فروش قرار داده که برخی از آن‌ها منجر به مذاکرات بعدی شده است.

رضازاده با اعلام برگزاری نخستین هم‌اندیشی این ناشران اظهار داشت: مدیران عامل و مسئولان ارشد ناشران عضو گروه، صبح روز سه‌شنبه آینده، ۵ اسفند در محل موسسه فرهنگی الهدی گرد هم خواهند آمد تا به همفکری درباره راه‌های تقویت همکاری بین خود بپردازند.

مدیر آژانس ادبی نوروز خاطرنشان کرد: اعضای گروه انتشاراتی الهدی در این نشست به بیان تجربه‌های خود از حضور در نمایشگاه‌های خارجی و تولید کتاب بر اساس استانداردهای نشر جهان خواهند پرداخت.

وی در پایان گفت: سوره مهر، سروش، امیر کبیر، عصر داستان، نیستان، یساولی، افراز، محراب قلم، به‌نشر، ‌شهرستان ادب، گل‌آذین، نشر ذکر، ‌ پیدایش، ‌ نشر نگاه، چرخ و فلک، متن، افراز، ‌نوید شیراز، گمان، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فلسطین، هیرمند، انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی‌ و انتشارات وزارت امور خارجه، ناشران عضو گروه انتشاراتی الهدی به شمار می‌روند.