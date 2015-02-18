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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

مرکز هیات علمی وزارت بهداشت اعلام کرد:

اعطای کارت های اعتباری ۴۰ و ۶۰ میلیون تومانی به اساتید پزشکی

اعطای کارت های اعتباری ۴۰ و ۶۰ میلیون تومانی به اساتید پزشکی

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط دریافت کارت های اعتباری مدت دار به مبالغ ۴۰ و ۶۰ میلیون تومانی را برای اعضای هیات علوم پزشکی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانك ملت تسهيلاتي تحت عنوان كارت اعتباري مدت دار به ميزان ۴۰۰ ميليون ريال با ضمانت فردي و ۶۰۰ ميليون ريال با وثيقه ملكي ارائه  مي دهد، که اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته  جهت دريافت كارت اعتباري می توانند با ارائه مدارك مورد نظر به شعبه هاي بانك ملت مراجعه کنند.

بر اساس اعلام امور رفاهی مركز امور هيات علمي وزارت بهداشت اعضاي هيات علمي علوم پزشکی می توانند مدارک هویتی به همراه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی خود را برای این موضوع ارائه دهند.

افراد متقاضی نباید دارای سابقه بدهی یا چک برگشتی در نزد شبکه بانکی کشور باشند.

کد مطلب 2500261
زهره بال

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