اعطای کارت های اعتباری ۴۰ و ۶۰ میلیون تومانی به اساتید پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بانك ملت تسهيلاتي تحت عنوان كارت اعتباري مدت دار به ميزان ۴۰۰ ميليون ريال با ضمانت فردي و ۶۰۰ ميليون ريال با وثيقه ملكي ارائه مي دهد، که اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته جهت دريافت كارت اعتباري می توانند با ارائه مدارك مورد نظر به شعبه هاي بانك ملت مراجعه کنند.

بر اساس اعلام امور رفاهی مركز امور هيات علمي وزارت بهداشت اعضاي هيات علمي علوم پزشکی می توانند مدارک هویتی به همراه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی خود را برای این موضوع ارائه دهند.

افراد متقاضی نباید دارای سابقه بدهی یا چک برگشتی در نزد شبکه بانکی کشور باشند.