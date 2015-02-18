بارش برف و باران اکثر محورهای استان اصفهان را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان،فرزاد دادخواه با بیان اینکه بارشها در محورهای این استان از بعدازظهر روز گذشته آغاز شده است گفت: شدت بارشها از بامداد امروز به صورت برف در محورهای سمیرم- شهرضا- دولتقرین، خوانسار سه راهی دامنه، چادگان- فراموشجان، زرینشهر- شهرکرد- تونل فجر، مبارکه، بروجن، قمیشلو- داران، الیگودرز، نوغان- نجفآباد و فریدونشهر در جریان است.
وی از تلاش شبانهروزی راهداران در عملیات برفروبی و بازگشایی راههای استان خبر داد و اظهار داشت: به غیر از محور روستایی فریدونشهر- پشتکوه در محدوده گردنه کلوسه که به علت کولاک و ریزش بهمن مسدود میباشد کلیه محورهای استان باز و تردد با رعایت جوانب ایمنی در آن برقرار است.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به رانندگان توصیه کرد: قبل از حرکت تجهیزات ایمنی خودروی خود را مانند: برفپاککن و چراغهای مهشکن را کنترل و از سالم بودن آن اطمینان و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
دادخواه با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی در خصوص ادامه بارشها تا روز یکشنبه هفته آینده از مسافرین خواست قبل از سفر از طریق شمارههای تماس گویای 141، 36686446 و همراه 09133288000 مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از آخرین وضعیت تردد و شرایط جوی محورهای استان مطلع و اقدام به سفر نمایند.
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