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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

نائینی در گفتگو با مهر:

صبای قم با ۲ محروم برابر ایران جوان بوشهر به میدان می‌رود

صبای قم با ۲ محروم برابر ایران جوان بوشهر به میدان می‌رود

قم - سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم با بیان اینکه صبا در صورت پیروزی بر ایران جوان بوشهر لیگ برتری می‌شود، گفت: صبای قم با ۲ محروم برابر این تیم به میدان می‌رود.

وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین روز از مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول امیدهای کشور امروز برگزار می‌شود و تکلیف ۲ تیم صعود کننده به لیگ بر‌تر امیدهای کشور مشخص می‌شود.

وی افزود: با صلاحدید سازمان لیگ و اعلام به مسئولان ۴ تیم حاضر در این مرحله، مسابقات روز پایانی به صورت همزمان برگزار می‌شود و قرار است تیم‌های صبای قم و ایران جوان بوشهر در ورزشگاه شهید حیدریان و گسترش فولاد تبریز و نساجی مازندران در ورزشگاه تختی با هم مسابقه دهند.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم گفت: این ۲ مسابقه عصر امروز می‌شود و قرار است جمعی از مسئولان کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در قم حضور پیدا کرده و از نزدیک، روند برگزاری مسابقات روز پایانی را که تعیین کننده سرنوشت تیم‌های صعود کننده به لیگ بر‌تر است زیر نظر بگیرند.

نائینی بیان داشت: تیم فوتبال صبای قم امروز ۲ بازیکن خود شامل میلاد آبادی و محمدجواد صفری که در بازی قبل برابر نساجی مازندران اخراج شدند را در اختیار ندارد اما بازیکنان جانشین تیم فوتبال صبا از نظر کیفی فاصله‌ای با نفرات اصلی ندارند و می‌توانند جای بازیکنان غایب را پر کنند.

وی عنوان کرد: تیم امید صبای قم در نخستین دیدار خود در این مرحله برابر گسترش فولاد تبریز با گل دیرهنگام محسن کرمی به برتری یک بر صفر رسید و در دومین مسابقه برابر نساجی مازندران به تساوی ۲ بر ۲ بسنده کرد در حالی که محسن کرمی و بازیکن حریف، برای صبای قم گلزنی کردند.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم تصریح کرد: صبا هم اکنون با ۴ امتیاز با تفاضل گل مثبت یک و به دلیل گل زده کمتر نسبت به ایران جوان بوشهر در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد و در صورتی که بتواند در مسابقه امروز ایران جوان را شکست دهد به لیگ بر‌تر صعود می‌کند.

نائینی افزود: صبا ممکن است با یک نتیجه مساوی نیز به لیگ بر‌تر صعود کند اما در این صورت تیم نساجی مازندران در بازی همزمان نباید گسترش فولاد تبریز را شکست دهد.

کد مطلب 2500264

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