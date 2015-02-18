وحید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین روز از مرحله نهایی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امیدهای کشور امروز برگزار میشود و تکلیف ۲ تیم صعود کننده به لیگ برتر امیدهای کشور مشخص میشود.
وی افزود: با صلاحدید سازمان لیگ و اعلام به مسئولان ۴ تیم حاضر در این مرحله، مسابقات روز پایانی به صورت همزمان برگزار میشود و قرار است تیمهای صبای قم و ایران جوان بوشهر در ورزشگاه شهید حیدریان و گسترش فولاد تبریز و نساجی مازندران در ورزشگاه تختی با هم مسابقه دهند.
سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم گفت: این ۲ مسابقه عصر امروز میشود و قرار است جمعی از مسئولان کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در قم حضور پیدا کرده و از نزدیک، روند برگزاری مسابقات روز پایانی را که تعیین کننده سرنوشت تیمهای صعود کننده به لیگ برتر است زیر نظر بگیرند.
نائینی بیان داشت: تیم فوتبال صبای قم امروز ۲ بازیکن خود شامل میلاد آبادی و محمدجواد صفری که در بازی قبل برابر نساجی مازندران اخراج شدند را در اختیار ندارد اما بازیکنان جانشین تیم فوتبال صبا از نظر کیفی فاصلهای با نفرات اصلی ندارند و میتوانند جای بازیکنان غایب را پر کنند.
وی عنوان کرد: تیم امید صبای قم در نخستین دیدار خود در این مرحله برابر گسترش فولاد تبریز با گل دیرهنگام محسن کرمی به برتری یک بر صفر رسید و در دومین مسابقه برابر نساجی مازندران به تساوی ۲ بر ۲ بسنده کرد در حالی که محسن کرمی و بازیکن حریف، برای صبای قم گلزنی کردند.
سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم تصریح کرد: صبا هم اکنون با ۴ امتیاز با تفاضل گل مثبت یک و به دلیل گل زده کمتر نسبت به ایران جوان بوشهر در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد و در صورتی که بتواند در مسابقه امروز ایران جوان را شکست دهد به لیگ برتر صعود میکند.
نائینی افزود: صبا ممکن است با یک نتیجه مساوی نیز به لیگ برتر صعود کند اما در این صورت تیم نساجی مازندران در بازی همزمان نباید گسترش فولاد تبریز را شکست دهد.
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