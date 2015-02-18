به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ خسروانی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت: این مصوبه (بند "ک"تبصره ٢ ) قانون بودجه ٩٣ است و ارتباطی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بحث هدفمندی یارانه ها ندارد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال گذشته قرار بود ٥ درصد از قیمت فرآورده ها به صورت عوارض برای زیر ساخت‌های ذخیره سازی، توزیع، انتقال و ... هزینه شود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه (بند"ک" تبصره ٢ قانون بودجه) این میزان (٥ درصد) از سال آینده به صورت ثابت به نرخ پایه فرآورده های نفتی اضافه و در موارد یادشده هزینه می شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: پالایش و پخش موظف است این ٥ درصد را دریافت و صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌ کند.

به گزارش مهر، پس از منتفی شدن تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به مردم با مخالفت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات بودجه سال ۹۴، بندی را تصویب کرد که با اجرای آن، دست دولت به منظور افزایش ۵ درصدی قیمت انواع فرآورده های نفتی از جمله بنزین باز شده است.

برهمین اساس، نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور موافقت کردند.

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ بخش درآمدی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.

از اردیبهشت ماه سال جاری و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه می شود.

از این رو در صورت اجرای مصوبه امروز مجلس توسط دولت از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.