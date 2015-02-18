ظلم ستیزی جزوجدایی ناپذیر شخصیت آذربایجان/قیام ۲۹بهمن جنبشی مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی از قیام ۲۹ بهمن تبریز به عنوان مادر ۲۲ بهمن نام برد و افزود: اگر قیام مردم تبریز که به خاطر چهلم شهدای قیام مردم قم كه از مسجد قزللی (میرزا آقایوسف مجتهد) این كلانشهر آغاز شد، به سرانجام نمی رسید، شاهد ۲۲ بهمن ۵۷ نیز نبودیم و در واقع قیام مردم تبریز استحكام بخش جریان پیروزی انقلاب و لوكوموتیو حركت انقلابی دیگر شهرهای كشور بود.

وی در ادامه افزود: این روحیه ظلم و جور ستیزی كه در اشعار شعرای آذربایجان همچون شهریار و پروین اعتصامی موج می زند، تنها مربوط به ۲۹ بهمن نبود و از سال ها پیش و زمان قیام ستارخان و باقرخان در مردم این دیار حفظ شده بود و در مناسبت هایی چون محرم و صفر نمود بیشتری می یافت.

منادی همچنین با اشاره به نقش روحانیت در شکل گیری قیام ۲۹ بهمن تبریز تصریح کرد: شهید آیت الله قاضی طباطبایی با توجه به مقبولیت خود بین آحاد مختلف، در شكل گیری این قیام و بسیج علما و اقشار مختلف نقش پررنگی داشت و ۲۹ بهمن تبریز با محوریت این شهید به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، روند حرکتی انقلاب اسلامی را تسریع کرد.

قیام ۲۹ بهمن تبریز جنبشی مردمی بود

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی پیروزی انقلاب اسلامی را نتیجه قیام های چون اعتراض مردم قم به چاپ مقاله ای علیه امام خمینی(ره) در روزنامه انقلاب در ۱۸ دی ۵۶ و قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز و آذربایجان در گرامیداشت چهلم شهدای دی قم دانست و گفت: قیام ۲۹ بهمن تبریز آتش انقلاب را شعله ورتر كرد و اگر مردم تبریز این اعتراض را نمی كردند شاید حركت مردم قم نیز در نطفه خاموش می شد و انقلاب اسلامی شكل نمی گرفت.

احتشام حاجی پور با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران حاصل همان شعله هاست و به مردم ایران به خاطر خلق حماسه انقلاب و صحنه هایی چون قیام ۲۹ بهمن افتخار می کنیم، افزود: با توجه به ماهیت مردمی این قیام، گرامیداشت این روز نیز باید حركتی مردمی باشد چرا كه فلسفه جنبش ۲۹ بهمن و انقلاب اسلامی نیز چیزی جز این نیست.

وی قیام ۲۹ بهمن را نشانه انقلابی مردم تبریز و آذربایجان خواند و تاکید کرد: برگزاری سمینارها، حضور در مزار شهدا و دیدار با خانواده های شهدا از جمله برنامه های شورای اسلامی استان و همچنین شهرستان ها در کنار همه اقشار، مسئولان و سازمان ها برای گرامیداشت این روز بزرگ است.