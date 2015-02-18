استارتاپ ویکند سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شقایق حقجوی جوانمرد، با اعلام خبر برگزاری «استارتاپ ویکند سلامت» در اصفهان گفت: بررسی برنامههاي توسعه اقتصادي در كشورهاي پیشرو نشان ميدهد، بهداشت و سلامت نيروي انساني نقطه تمركز برنامههای این کشورها براي ريشهكن كردن فقر و توسعه انساني است.
وی افزود: امروزه سلامت به عنوان یک کالای استراتژیک مبناي افزایش بهرهوري شغلي، ارتقاء ظرفيت يادگيري و بالا بردن توانايي افراد در رشد جسمي، رواني و هوشي محسوب میشود.
حقجوی جوانمرد با بیان اینکه این رویداد با هماهنگی بنیاد جهانی استارتاپ ویکند برگزار میشود، بیان کرد: برترین گروه «استارتاپ ویکند سلامت» اصفهان برای شرکت در رقابتهای جهانی به بنیاد جهانی معرفی می شوند.
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه افراد در قالب گروههای صاحب ایدهبرتر، پس از گذراندن کارگاه آموزشی کسب و کار میتوانند ایده خود را برای تجاری شدن مطرح کنند، اظهار داشت: در روز نخست 10 ایده از بین ایدههای مختلف مطرح شده انتخاب میشود و گروهها تا روز سوم برگزاری برنامه فرصت دارند طرح کسب و کار ایده خود را تهیه و اعلام کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت در کنفرانس Bridge در کشور آلمان، شرکت در کنفرانس TEDx کیش، شش ماه استقرار رایگان در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و شصت میلیون ریال جایزه نقدی از جمله جوایز درنظر گرفته شده برای برگزیدگان «استارتاپ ویکند سلامت» اصفهان است.
به گزارش مهر، استارتاپ ویکند در حوزه سلامت الکترونیک از تاریخ 6 لغایت 8 اسفندماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میشود.
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