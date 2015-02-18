هزینه نگهداری و نوسازی شهر مشهد یك هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محمد آذری ظهر چهارشنبه در نشست خبری كه در محل مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری مشهد برگزار شد‌ اظهار كرد: امسال یك هزار میلیارد تومان در بخش اداره و نگهداری شهر مشهد هزینه شده كه ۳۰۰ میلیارد تومان آن تامین و ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را به اجبار از محل صدور پروانه های ساختمانی و تخلفات تامین می شود.

وی افزود: یكی از وظایف شهرداری مشهد تامین رفاه حداكثری برای شهروندان است و در مقابل شهروندان نیز با پرداخت هزینه خدمات شهری كه در طی سال استفاده می كنند می توانند در این زمینه در مدیریت شهری نقش موثرتری داشته باشند.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد عنوان كرد: چنانچه شهروندان بهای خدمات شهری خود را به موقع پرداخت كنند شهرداری دیگر نیازی به تامین درآمد از محل تخلفات یا صدور پروانه های ساختمانی ندارد.

وی با اشاره به توزیع قبوض خدمات نوسازی شهری در هفته نخست اسفندماه سال جاری اظهار كرد: در حال حاضر ۶۳۰ هزار واحد مسكونی شناسایی برای صدور قبض خدمات شهری و عوارض نوسازی شناسایی شده كه ۱۳۰ هزار واحد طی سال قبوض خود را پرداخت كردند.

آذری بیان كرد: قبوض ۵۰۰ هزار واحد مسكونی باقی مانده نیز صادر و از اول اسفندماه توزیع خواهد شد كه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی جاری و معوقه را شامل می شود.

وی گفت: شهرداری به عنوان یك نهاد مردمی از لحاظ درآمدی خودگردان است كه درآمد خود را از ذینفعان شهری كه همان شهروندان هستند كسب می كنند.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در ارتباط با قبوض بهای خدمات شهری عنوان كرد: متاسفانه امسال كمی با تاخیر این قبوض صادر و توزیع می شود كه مبنای محاسبه آن براساس قیمت های سال ۹۲ است.

وی اضافه كرد: با بیان اینكه امسال نسبت به جرائم مربوط به عدم پرداخت قبوض خدمات شهری در سال های گذشته بخشودگی صورت نخواهد گرفت، ‌ افزود: در سال ۹۲ میانگین بهای خدمات شهری برای هر واحد مسكونی روزانه ۱۳۷ تومان بوده كه امسال ۹۳ به ۲۲۵ تومان رسیده است.

آذری خاطرنشان كرد: همچنین میانگین بهای خدمات شهری برای هر واحد مسكونی در سال ۹۲ معادل ۵۰ هزار تومان بوده كه امسال به ۸۳ هزار تومان رسیده است.

جشنواره خوش حسابی در اسفندماه امسال برگزار می شود

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد از برگزاری جشنواره خوش حسابی شهروندانی كه به موقع قبوض خدمات شهری خود را پرداخت در دهه اول اسفندماه امسال خبر داد و گفت: در این جشنواره از شهروندانی كه طی سال های ۸۵ تا ۹۳ عوارض نوسازی، ‌عوارض صنفی و عوارض خودرو خود را در موعد مقرر پرداخت كردند تقدیر می شود.

وی عنوان كرد: در حال حاضر ۸۰ میلیارد تومان شهرداری بدهی معوقه دارد كه ۵۰ درصد آن متعلق به ۱۰ هزار شهروند بد حساب است كه نزدیك به ۱۰ سال است بدهی قبوض خود را پرداخت نكردند.

آذری ادامه داد: چنانچه تا پایان امسال این افراد قبوض و بدهی خود را پرداخت نكنند شهرداری با توجه به اخطار كمیسیون ماده ۷۷ اقدام به قطع برق، ‌ آب و گاز یا برداشت از حساب آنها می كند.

تدوین لایحه محاسبه بهای تمام شده خدمات عمومی شهرداری

وی در ارتباط با جذب درآمد های پایدار شهرداری در سال جاری به خبرنگار مهر اظهار كرد: درآمدهای پایدار باید دارای سه شاخصه تداوم پذیری، مطلوب بودن و انعطاف پذیری باشد و در همین راستا تركیب درآ مدهای ساختمانی به غیر ساختمانی امسال به ۲۰ در برابر ۸۰ رسیده است.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد تاكید كرد: یكی از اقداماتی كه برای توسعه در آمدهای پایدار شهرداری مشهد امسال انجام شد تدوین لایحه محاسبه بهای تمام شده خدمات عمومی شهرداری و اخذ آن از استفاده كنندگان در قالب قبوض دوره ای است.

وی افزود: امیدواریم این لایحه بتواند در جلسات آینده شورای اسلامی شهر مشهد مصوب شود.

آذری بیان كرد: در ارتباط با بدهی دستگاه های دولتی به شهرداری مشهد اذعان كرد: مجموع بدهی دستگاه های دولتی ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است كه ۴۰۰ میلیارد تومان آن در قالب تفاهم نامه محقق و ۳۰۰ میلیارد تومان در حال انعقاد تفاهم نامه و ۱۱۰ میلیارد تومان متعلق به دستگاه های دولتی است كه تاكنون مراجعه نكردند.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده مربوط به مزایای ورود به محدوده تعدادی از دستگاه های دولتی است كه مورد مناقشه و اختلاف است.