به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نوشتن خاطرات را نخستین گام نویسندگی دانست و گفت: مواجهه هر انسان با موضوعات پیش رو، متفاوت است و آثار نویسندگان مختلف، حاصل برداشت ها ی متنوع آنان از موقعیت های زندگی است. به همین دلیل خواندن خاطرات هر شخص، جذابیت خاص خود را دارد.

نویسنده «شما که غریبه نیستید» با اشاره به خاصیت درمانی نوشتن (نگارش درمانی) بر رشد کیفیت سلامت روح نویسنده گفت: درد دل کردن با کاغذ سفید، بهترین روش برون ریزی است. نویسنده با چشم و گوش و اعصاب خود، اتفاقات و وقایع محیط را می بیند، می شنود و متاثر می شود؛ سپس با نوشتن درباره رویدادها به باز تعریف آن ها می پردازد. این گونه است که باری از دوشش برداشته می شود.

مرادی کرمانی، صمیمیت و صداقت در روایت واقعه را از اساسی ترین دلایل ماندگاری یک اثر خاطره نویسی دانست و ادامه داد: نویسنده یک اثر خاطره نویسی باید وقایع را همان گونه که اتفاق افتاده نقل کند و از اغراق و قضاوت غیر منصفانه درباره افراد و رویدادها بپرهیزد.

خالق «مربای شیرین» ضمن اشاره به اهمیت نگاه هنرمندانه به وقایع روزمره در محیط کار و زندگی گفت: همه ما در طول روز با اتفاقات زیادی مواجه می شویم که آسان از کنار آنها می گذریم. نوشتن، فرصت ارتباط دوباره انسان با اشیا، طبیعت، آدم ها و جهان پیرامون را فراهم می کند.

وی یادآور شد: کتابداران در هر روز، شاهد وقوع اتفاقات زیاد و رفت و آمد افراد بسیاری در محل کتابخانه هستند که سوژه‌های مناسبی برای خاطره نویسی محسوب می شوند.

مرادی کرمانی با اشاره به اهمیت راه اندازی جشنواره خاطره نویسی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بر ایجاد انگیزه نویسندگی در مخاطبین گفت: یکی از بهترین روش های آغاز نویسندگی، ثبت خاطرات است. این جشنواره می تواند شروع مناسبی برای نویسندگان آینده باشد تا با ثبت خاطرات خود از فضای مطالعه، به تعریف جدیدی از آن دست یابند و نویسندگی را تمرین کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره خاطره نویسی کتابداران و اهالی کتابخانه‌ها، ۳۰ بهمن ماه است.