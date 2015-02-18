۲۱ تن مواد مخدر در گلستان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی ظهر چهارشنبه در نخستین جشنواره ملی ایده های برتر در زمینه کاهش و کنترل مواد مخدر، اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۱۹۰۰ کیلو مواد مخدر صنعتی کشف کردیم.

وی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی زیاد است، ادامه داد: آثار بدی در ارتباط با مصرف کنندگان صنعتی مشاهده می شود.

جزینی گفت: مواد مخدر صنعتی به دلیل سهولت در ساخت تولید شیشه و مصرف آن ما را بیشتر مورد تهدید قرار داده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور گفت: در طی چهار سال گذشته ۳ درصد مصرف مواد مخدر صنعتی و در حال حاضر ۲۶ درصد از این مواد استفاده می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای مواد مخدر سنتی پروتکل درمانی داریم در حالی که این پروتکل برای مواد مخدر صنعتی وجود ندارد.

۶۷۰ هزار نفر تحت پوشش درمانی وجود دارد

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: تعداد معتادین در کشور یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر در کشور است که از این تعداد ۶۷۰ هزار نفر تحت پوشش ما قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۶۷درصد کسانی که در آمار وزارت بهداشت ایدز دارند به دلیل استفاده از سرنگ مشترک بوده، افزود: ۲۰۰ مرکز کاهش آسیب خدمات رسانی را در این حوزه انجام می دهند.

جزینی در خصوص ایده های برتر در این زمینه، تصریح کرد: ۶۵۰۰ ایده در شش استان کشور نشان دهنده استقبال خوب از این جشنواره بوده است.

در هر استان ۱۰ ایده برتر را انتخاب کرده ایم

وی ادامه داد: از هر استان ۱۰ ایده برتر توسط داوران انتخاب شده است که برای برنامه ریزی در کارهای ما موثر است.

جزینی با بیان اینکه ایده یک اثر ذهنی است، افزود: تمام اقشار در ایده پردازی حضور داشتند و باید سعی شود انگیزه را در نوآوران نگه داریم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سعی داریم پیشنهاداتی که ارایه می شود را در برنامه های خود لحاظ کنیم و این فرآیند موجب بهره وری کار ما می شود.

وی ادامه داد: در نظرسنجی های انجام شده ۹۲ درصد مردم اولین آسیب را وجود مواد مخدر عنوان کرده اند.

جزینی تصریح کرد: در حوزه مواد مخدر دارای یک استراتژیک متوازن هستیم که علاوه بر سیستم مقابله ای درمان، کاهش، آسیب، پیشگیری، صیانت و توانمندسازی هم در دستور کار ما قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۵۰۰ تن مواد مخدر تولید شده و در سال ۲۰۱۴ نزدیک ۷ هزار تن مواد مخدردر افغانستان تولید شده است.

جزینی با بیان اینکه ۲۴۰ هزار هکتار در زمین های افغانستان زیر کشت مواد مخدر است، گفت: با توجه به همسایگی این کشور با ایران تهدید بالقوه ای برای کشور ما است.