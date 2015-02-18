به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آسیما صبح چهارشنبه در گفتگوبا خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن اذعان بر اینکه امکانات و توانمندی ورزشی استان سمنان قابل ملاحظه است، افزود: المپیاد فرهنگی ورزشی سازمان جوانان هلال احمر با شور و نشاط خاصی در همه استان ها برگزار به اذعان مسئولان شور و نشاط خاصی را در بین اعضا ایجاد کرد و تیم های برتر راهی مسابقات کشوری شدند.

وی اظهار داشت: برگزاری این المپیاد بزرگ ترین رخداد ورزشی هلال احمر در طول پنج ساله اخیر است و امیدواریم مرحله کشوری آن نیز با موفقیت برگزار شود.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، افتتاحیه این مسابقات را بسیار حرفه ای ارزیابی کرد و گفت: افتتاحیه این مسابقات بسیار زیبا و با برنامه های متنوع و جذاب برگزار شد و رژه تیم ها هم با شور و نشاط جوانان شرکت کننده همراه بود و همه استان ها توانایی خود را به نمایش گذاشتند.

آسیما با اشاره به پوشش خبری مطلوب این المپیاد گفت: پوشش خبری از طریق سایت ها و خبرگزاری ها و صدا و سیما به خوبی انجام شد و سایت سازمان جوانان و شبکه اجتماعی ماه نو هم اطلاعات به روز و لحظه ای از این المپیاد به اعضا در سراسر کشور ارائه کردند.

وی مسابقات رفاقت مهر، مسابقات قرآن و عترت سازمان جوانان و المپیاد فرهنگی ورزشی را از مهم ترین رویدادهای خبری سال ۹۳ این سازمان برشمرد و گفت: این مسابقات با استقبال خوب اعضا و همه استان ها برگزار شد و نتایج ان هم به خوبی منعکس و در اختیار اعضا قرار گرفت.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، نشریه ماه نو و سایت سازمان جوانان به آدرس javanangelal.ir را پل ارتباطی اعضا با سازمان دانست و گفت: به تازگی قسمتی در روابط عمومی سازمان جوانان فعال شده که اقدام به جذب رابطان خبری می کند که این رابطان از طریق معاون جوانان معرفی شده و پس از سپری کردن آموزش های لازم خبرنویسی و گزارشگری اخبار استان های خود را در اختیار ما قرار می دهند.