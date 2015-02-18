۴۱۲ نشست ترویج نماز در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه های ترویجی نماز در اردبیل تصریح کرد: ستاد اقامه نماز در بخش برنامه های فرهنگی به برگزاری نشست های آموزشی تمرکز دارد.

وی افزود: بر همین اساس برنامه های متنوع ترویج نماز اجرا می شود و از جمله آن ها طرح نشست «خانواده مطهر» با اولویت بانوان، اولیا دانش آموزان خانواده های کارکنان دستگاه های اجرایی با محوریت نماز است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان تاکید کرد: این نشست با هدف ترویج و آگاهی بخشی شیوه های دعوت از فرزندان به نماز توسط خانواده برگزار شده و امسال در ۲۰۰ نشست ۹ هزار و ۸۲۵ نفر را با این آموزه ها آشنا کرده است.

عبدی بخش دیگر برنامه های فرهنگی را برگزاری گفتمان های نماز شناسی برای جوانان و نوجوان عنوان و اضافه کرد: این گفتمان ها با محوریت نماز و پاسخ به شبهات تشکیل می شود.

وی با اذعان به شرکت ۹ هزار و ۹۴۰ نفر در ۲۰۹ گفتمان نماز شناسی در سال جاری تصریح کرد: برای برگزاری این گفتمان ها از اساتید به نام قم استفاده می شود.

مدیر ستاد اقامه نماز نشست های دیگر را شامل طرح های دانشجویی عنوان کرد و گفت: در این نشست ها اهداف، فلسفه و زیبایی های نماز برای شرکت کنندگان تشریح می شود.

به گفته عبدی امسال سه نشست دانشجویی با شرکت ۲۸۵ نفر برگزار شده است.