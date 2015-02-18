۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

عبدی:

۴۱۲ نشست ترویج نماز در اردبیل برگزار شد

اردبیل – مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل از برگزاری ۴۱۲ نشست ترویج نماز در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه های ترویجی نماز در اردبیل تصریح کرد: ستاد اقامه نماز در بخش برنامه های فرهنگی به برگزاری نشست های آموزشی تمرکز دارد.

وی افزود: بر همین اساس برنامه های متنوع ترویج نماز اجرا می شود و از جمله آن ها طرح نشست «خانواده مطهر» با اولویت بانوان، اولیا دانش آموزان  خانواده های کارکنان دستگاه های اجرایی با محوریت نماز است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان تاکید کرد: این نشست با هدف ترویج و آگاهی بخشی شیوه های دعوت از فرزندان به نماز توسط خانواده برگزار شده و امسال در ۲۰۰ نشست ۹ هزار و ۸۲۵ نفر را با این آموزه ها آشنا کرده است.

عبدی بخش دیگر برنامه های فرهنگی را برگزاری گفتمان های نماز شناسی برای جوانان و نوجوان عنوان و اضافه کرد: این گفتمان ها با محوریت نماز و پاسخ به شبهات تشکیل می شود.

وی با اذعان به شرکت ۹ هزار و ۹۴۰ نفر در ۲۰۹ گفتمان نماز شناسی در سال جاری تصریح کرد: برای برگزاری این گفتمان ها از اساتید به نام قم استفاده می شود.

مدیر ستاد اقامه نماز نشست های دیگر را شامل طرح های دانشجویی عنوان کرد و گفت: در این نشست ها اهداف، فلسفه و زیبایی های نماز برای شرکت کنندگان تشریح می شود.

به گفته عبدی امسال سه نشست دانشجویی با شرکت ۲۸۵ نفر برگزار شده است.

 

 

 

