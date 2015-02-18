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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

تهدید بوکوحرام به جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیجریه

تهدید بوکوحرام به جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیجریه

سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام تهدید کرد که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نیجریه جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ابوبکر شیکائو» سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام با انتشار یک فیلم ویدئویی تهدید کرد که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نیجریه خواهد شد.

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری در نیجیریه به دنبال حملات بوکوحرام به شمال شرق این کشور و محدودیتهای لجستیکی به مدت 6 هفته یعنی تا 28 مارس سال جاری به تعویق افتاده است.

این در حالی است که دو انفجار انتحاری در شمال شرق نیجریه که پیش بینی می شود بوکوحرام مسئولیت آنها را بر عهده داشته باشد، طی روز سه شنبه 38 کشته برجا گذاشت.

کد مطلب 2500295

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