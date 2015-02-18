شیراز میزبان سردبیران نشریات علوم پزشکی مدیترانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حاشیه ششمین همایش بین المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی منطقه مدیترانه شرقی در جمع خبرنگاران گفت: از آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از تهران دومین دانشگاهی است که در کشور بیشترین تعداد مجلات علمی علوم پزشکی را دارد به همین منظور شیراز برای دومین مرتبه میزبان سردبیران نشریات بین الملی خواهد بود که قرار است به مدت دو روز با برگزاری کارگاه های تخصصی بتوانیم تبادل نظر داشته باشیم.

دکتر محمد هادی ایمانیه اهمیت برگزاری این همایش را برای دومین مرتبه در قطب پزشکی کشور را مهم عنوان کرد و افزود: امروزه دانشگاه علوم پزشکی شیرازنه تنها در خاورمیانه درزمینه تولیدات علمی مورد اهمیت است بلکه در کشور بیشترین تعداد مجلات علمی تخصصی علوم پزشکی را دارا است.

وی با بیان اینکه تاش داریم با برگزاری سخنرانی های تخصصی و همچنین ارائه مقالات علمی، بتوانیم کیفیت مجلات علوم پزشکی را ارتقا دهیم، بیان کرد: امروزه از بین ۳۵۰ مجله علمی علوم پزشکی دانشگاه شیراز ۲۵ مجله علمی را انتشار می دهد که بیانگر آن است که ۴۰ درصد تولیدات علوم پزشکی در کشور از طریق دانشگاه علوم پزشکی شیراز تولید می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز حمایت در راستای ارتقا مجلات علمی این دانشگاه مهم توصیف کرد وافزود: تمامی متولیان امر باید در این زمینه تلاش داشته باشند تا بتوانیم از سوی این دانشگاه آنان را مورد حمایت قرار بدهیم.

ایمانیه در بخش دیگری از قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جایگاه دوم کشوری در زمینه رتبه بندی آموزشی خبر دادو گفت: خوشبختانه با تلاش و همت استادان این داشنگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانست از بین ۵۰ داشنگاه علوم پزشکی کشور در زمینه رتبه بندی وکیفیت آموزش پس از دانشگاه تهران در جایگاه دوم قرار بگیرد.