جواهیر سوکای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان و عملکرد تیم اصفهانی در هفته‌های گذشته اظهار داشت:شرایط تیم بسیار خوب است و همه چیز مناسب است و ما برای کسب ۳ امتیاز این مسابقه به میدان می‌رویم زیرا این مسابقه، یک دیدار حساس برای ما به شمار می‌رود.

وی افزود: به خوبی می‌دانیم که ذوب‌آهن در هفته‌های گذشته نتایج بسیار خوبی کسب کرده و تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود اما بازی سپاهان و ذوب‌آهن همیشه یک دیدار حساس و مهم به شمار می‌رود و برای بازیکنان ما بازی سختی به شمار می‌رود اما همه تلاش بازیکنان ما این است که در این مسابقه به پیروزی برسیم.

مهاجم آلبانیایی تیم سپاهان با بیان اینکه تیم ما به دنبال قهرمانی در فصل جاری است و دیگر فرصتی برای از دست دادن امتیاز در مسابقات خود ندارد، تصریح کرد: بنابراین باید تلاش کنیم که در این بازی پیروز شویم زیرا تنها ۱۰ بازی دیگر باقی مانده و ما باید بیشترین امتیاز را در این بازی‌ها کسب کنیم و پیروز مسابقه شویم.

وی افزود: ما در نیم‌فصل نخست امتیازات بسیار مهمی را از دست داده‌ایم و در بازی‌های اخیر خود به دنبال کسب پیروزی بوده‌ایم اما نباید فراموش کنید که تیم در مسابقات اخیر، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت به عنوان مثال در دیدار با استقلال در دقیقه ۹۴ گل خوردیم و حالا باید امتیازات از دست رفته را جبران کنیم اما خوشبختانه مقابل فولاد در یک مسابقه حساس به پیروزی رسیدیم که این برای ما بسیار خوب بود.

سوکای درباره غیبت بازیکنان تیم اصفهانی در بازی‌های اخیر این تیم گفت: در فوتبال طبیعی است که برخی بازیکنان در ترکیب تیم بازی نکنند و سپاهان تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود که از بازیکنان خوبی بهره می‌برد و همه بازیکنان برای بازی کردن در ترکیب اصلی تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات ما همه بازیکنان را در اختیار داریم اما پیروز نمی‌شویم که این مسئله در فوتبال طبیعی است اما خیلی خوب است که در دیدار مقابل ذوب‌آهن همه بازیکنان را در اختیار داریم.

مهاجم تیم سپاهان در پاسخ به سئوالی درباره دلایل نیمکت‌نشینی‌های اخیرش در تیم اصفهانی گفت: من هیچ مشکلی ندارم و آماده هم هستم اما به هر حال گاهی اوقات سرمربی تشخیص می‌دهد که در ترکیب اصلی نباشم و این تشخیص سرمربی تیم است.

وی ادامه داد: روز در تمرینات تیم شرکت می‌کنم و تلاش بسیاری برای جلب نظر سرمربی دارم اما به هر حال من یک بازیکن حرفه‌ای هستم و مشکلی با نیمکت‌نشینی‌های اخیر ندارم و نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم.

سوکای با بیان اینکه نمی‌دانم مقابل ذوب‌آهن بازی می‌کنم یا خیر، خاطرنشان کرد: به هر حال منتظر می‌مانم تا روزی در ترکیب تیم بازی کنم و توان خود را به نمایش بگذارم و نظر سرمربی تیم را جلب کنم.

وی درباره اینکه آیا از تیم‌های دیگر برای فصل آینده پیشنهاد دارد یا خیر، گفت: به طور طبیعی من از تیم‌های دیگر پیشنهاد دارم اما در حال حاضر تمرکز من معطوف به تیم سپاهان است و اگر سپاهان مرا نخواهد به تیم‌های دیگر فکر می‌کنم. ۳.۵ سال است در سپاهان حضور دارم و هر سال پیشنهادات مختلفی دارم اما ترجیح می‌دهم در سپاهان بمانم زیرا این تیم را دوست دارم و اولویت من در لیگ برتر ایران، ماندن در سپاهان است.