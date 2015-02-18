گردش مالی میلیاردی سم در کرمان/ سموم منسوخ شده چینی در مزارع

به گزارش خبرنگار مهر، داستان استفاده بی رویه از سموم کشاورزی در استان کرمان گویی پایانی ندارد. در طول مدیریت سه استاندار قبلی استان کرمان بارها بعد از هشدارهای دانشگاه های علوم پزشکی و محیط زیست کرمان و رسانه ها جلساتی در این خصوص برگزار شد و درنهایت به تدوین سندهای متعدد و مصوباتی انجامید که عملا هیچ گاه نتوانست مشکل استفاده بی رویه از سموم کشاورزی در کرمان را مرتفع کند.

استان کرمان ۲۰ درصد از مجموع باغ های مثمر کشور را در خود جای داده است در این میان باغ های پسته و نخلستان ها و باغ های مرکبات نقش تعیین کننده ای دارند که باغ های پسته در راس استفاده کنندگان از سمهای مختلف قرار دارند اما در جنوب استان کرمان که قطب تولید سیفی جات و محصولات جالیزی کشور است نیز استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در وضعیت غیر قابل کنترل قرار دارند.

استفاده از سموم کشاورزی در جنوب کرمان به حدی است که برخی از آنها بارها موجب کشته شدن کشاورزان و افراد حاضر در مزارع به دلیل استفاده اشتباه از این سموم به جای آب شده است. استفاده از این سموم در جنوب کرمان به حدی است که برخی از آنها بارها موجب کشته شدن کشاورزان و افراد حاضر در مزارع به دلیل استفاده اشتباه از این سموم به جای آب شده است همین امر موجب شده در اکثر مراکز درمانی استان کرمان اطلاعیه هایی در خصوص لزوم مراقبت کشاورزان در استفاده از این سموم شده است.

با این وجود همچنان استفاده از انواع سموم در باغ های و مزارع کرمان ادامه دارد و تلاش های صورت گرفته نتوانسته است مشکل استفاده از این سموم را برطرف کند. در این میان حتی استفاده از سمومی مانند «د. د. ت» که مدتهاست در جهان منسوخ شده است نیز در مزارع جنوب کرمان گزارش می شود که متاسفانه این سم از استانداردهای فنی این سم نیز برخوردار نیست و از آن به عنوان سم چینی در بین کشاورزان جنوب کرمان یاد می شود که دارای ماندگاری بالایی بر روی محصولات است.

سحر محمد تقی زاده، کارشناس گیاه پزشکی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استفاده از سموم کشاورزی بدون قاعده و اصول در استان کرمان رشد یافته است و هر روز بر تعداد سم فروشی ها در کرمان افزوده می شود.

وی افزود: هر ساله مقادیر قابل توجهی سم در باغهای پسته و مزارع محصولات کشاورزی استان به صورت کاملا غیر علمی استفاده می شود و تنها بخش کوچکی از کشاورزان به مشاوره و استفاده از گیاه پزشک اعتقاد دارند.

کشاورزان به استفاده علمی از نهادهای تولید اعتقاد ندارند

این کارشناس گیاه پزشکی افزود: کشاورزی در کرمان به صورت سنتی دنبال می شود و کشاورزان با توجه به بروز آفتها و مقاوم شدن بسیاری از آفت ها در مقابل سموم از جمله پسیل پسته و زنجره خرما یا آفتهای سیفی جات در جنوب کرمان هر سال از سموم بیشتری و یا سم قوی تر استفاده می کنند که این امر هر ساله ادامه دارد و در کنار کیفیت محصولات کشاورزی به آب و خاک نیز صدمه می زند و موجب آلودگی محیط زیست می شود.

وی ادامه داد: در کرمان با وجود اینکه ۲۰ درصد باغهای کشور را دارد بیشترین سطح بیکاری کارشناسان جهاد کشاورزی نیز وجود دارد یعنی در حالی ما کشاورزی سنتی، آبیاری سنتی و کاشت و داشت و برداشت سنتی را انجام می دهیم که پتانسیل علمی ما بدون استفاده مانده است.

وی گفت: قرار بود هیچ گونه سمی در کرمان به فروش نرود مگر اینکه میزان استفاده از سم و نیاز مزرعه به سم و کود توسط کارشناسان گیاه پزشکی تائید شود در حالی که در حال حاضر بسیاری از کشاورزان بدون توجه به روشهای علمی سموم را خریداری و بدون توجه به نیاز باغ ها سم پاشی می کنند که درنهایت به ضربه اقتصادی به خود این افراد نیز منجر می شود.

فروش غیرقانونی سم از دغدغه های مهم است

فرماندار رفسنجان در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت نظارت بر استفاده از سموم کشاورزی در باغها اظهارداشت: طبق آخرین برآورد صورت گرفته گردش مالی سم و کود شیمیایی تنها در رفسنجان میلیاردی است.

حمید ملانوری تصریح کرد: در رفسنجان ۲۰۰ واحد صنفی در این زمینه فعال بودند که در طرحی که برای ساماندهی این واحدهای صورت گرفت بازرسانی زمینه های موجود را مورد مطالعه قرار دادند که تنها ۸۰ واحد دارای پروانه بودند و با سایر واحدها برخورد قانونی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های ما فروش سم و کود غیر مجاز و استفاده بی رویه در کشاورزی است که برای رفع این مشکل کارگروه های متعددی برگزار شده است.

ملانوری ادامه داد: باید نظارت بر روند فروش سموم با جدیت بیشتری انجام شود و تولید محصولات ارگانیک نیز در دستور کار قرار گیرد.

سند سلامت غذایی در کرمان تهیه می شود

عباس سعیدی، رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به دغدغه های استاندار کرمان در زمینه تولید محصولات ارگانیک و سالم در استان کرمان از تدوین سند سلامت در این خصوص خبر داد و افزود: در این چارچوب استفاده از سموم کشاورزی باید در مزارع و باغها کاهش یابد و در نهایت به سمت تولید محصولات ارگانیک حرکت کنیم.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی و دامی در سند سلامت غذایی نقش تعیین کننده دارد و در این خصوص از همه پتانسیلهای موجود استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه آگاه سازی لازم به کشاورزان انجام شده است و با برپایی کارگاه ها و آگاه سازی کشاورزان و دامداران فرهنگ سازی لازم در این خصوص انجام می شود.

این درحالی است که با توسعه تجارت فروش سم و کود شیمایی در استان کرمان مراکز فروش این سموم به خصوص در خیابان جهاد کرمان افزایش یافته و در کمال تعجب فروش و انبار این سموم در جوار واحدهای مسکونی در شهر کرمان انجام می شود و تذکرات مکرر ساکنان این خیابان به صنوف سم فروشی در خصوص انبار نکردن سموم و کودهای شیمیایی در این مناطق بی تاثیر بوده است.

گزارش: اسما محمودی