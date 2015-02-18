پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی ونهضت مطالعه مفید شهرستان قرچک به ریاست سید جواد رضوی معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری و با حضور جعفرکاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک، آمنه بیات رئیس اداره کتابخانه های عمومی و دیگر اعضاء این انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک در این جلسه گفت: یکی از شاخصه های مهم که در حوزه فرهنگی کلان کشور، استانها و شهرستانها را می سنجند و ارزیابی می کنند همین حوزه کتاب و کتابخوانی است.

سید جواد رضوی افزود: شهرستان قرچک به لحاظ فرهنگی تفاوت های عمده ای با شهرستانهای دیگر دارد و شاخصه و وجه قالب فرهنگی در بخش های دیگر خودش را نشان داده است و نمونه آن برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح شهرستان است.

وی از مسوولان برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در شهرستان قرچک تشکر نمود و افزود: ما شاهد تمام مراحل و فرآیندهای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب بودیم و خرسندیم بگوییم که شهرستان قرچک فروش بسیار خوبی در موضوع کتاب داشته که این نشانه ی فرهنگ بسیار بالای شهروندان شهرستان است.

وی گفت: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون با اهداء ۱۵ هزار جلد کتاب با ۲۵ درصد افزایش تعداد کتابها به ۷۲ هزار جلد رسید و با عضویت ۷۰۰ نفر با افزایش ۱۵ درصد تعداد افراد عضو در کتابخانه های عمومی سطح شهرستان به ۶ هزار نفر رسید که ۲۶۰۰ نفر عضو در رده سنی ۳ الی ۹ سال و ۳۴۰۰ نفر عضو در رده سنی بزرگسال در کتابخانه های شهرستان قرچک عضویت دارند.

رضوی در پایان با اشاره به اینکه سرانه کتاب یکی از شاخص های فرهنگی هر شهرستان است، بیان داشت: در کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک به صورت میانگین ماهانه ۲ مسابقه کتابخوانی و مسابقه نقاشی علاوه بر تکالیف اصلی حوزه کتابخانه ها برگزار می شود .

در ادامه آمنه بیات رئیس امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرچک ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، مصوبات جلسه قبلی مورد بررسی و راهکارهای لازم جهت ارتقاء و افزایش فرهنگ مطالعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، بررسی مشکلات حوزه کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرچک در راستای تصویب راهکارهای اجرایی مناسب از جمله محورهای مورد بحث این جلسه بود.