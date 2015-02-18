  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

سعداوی در گفتگو با مهر:

نیازمند نگاه ویژه نظام وظیفه هستیم/ دلیلی ندارد سمت جلالی بروم

نیازمند نگاه ویژه نظام وظیفه هستیم/ دلیلی ندارد سمت جلالی بروم

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: ما و نمایندگان دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیازمند نگاه ویژه مسئولان نظام وظیفه هستیم.

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار این هفته فولاد خوزستان با سایپا در لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: باخت هفته گذشته برابر سپاهان را فراموش کرده‌ایم و تمام تمرکزمان روی بازی با سایپا است. ما می‌خواهیم نتیجه هفته گذشته را برابر سایپا جبران کنیم.

مربی فولاد تاکید کرد: در این بازی مهرداد جماعتی را در اختیار نداریم ولی سایر بازیکنان مشکلی ندارند.

وی درباره تقابلش با مجید جلالی سرمربی پیشین این تیم و اینکه آیا به سمت جلالی خواهد رفت یا خیر، گفت: دلیلی ندارد به سمت جلالی بروم.

سعداوی در پایان با اشاره به آغازمسابقات لیگ قهرمانان آسیا از هفته آینده، تصریح کرد: فولاد و دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیازمند نگاه ویژه مسئولان نظام وظیفه هستیم. تیم‌های رقیب از هر جهت آماده بازی در آسیا هستند. ما هم نیاز داریم بازیکنانی که کارت معافیتشان مشکل دارد، حداقل بتوانند در لیگ قهرمانان برایمان بازی کنند.

کد مطلب 2500364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها