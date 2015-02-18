نیازمند نگاه ویژه نظام وظیفه هستیم/ دلیلی ندارد سمت جلالی بروم

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار این هفته فولاد خوزستان با سایپا در لیگ برتر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: باخت هفته گذشته برابر سپاهان را فراموش کرده‌ایم و تمام تمرکزمان روی بازی با سایپا است. ما می‌خواهیم نتیجه هفته گذشته را برابر سایپا جبران کنیم.

مربی فولاد تاکید کرد: در این بازی مهرداد جماعتی را در اختیار نداریم ولی سایر بازیکنان مشکلی ندارند.

وی درباره تقابلش با مجید جلالی سرمربی پیشین این تیم و اینکه آیا به سمت جلالی خواهد رفت یا خیر، گفت: دلیلی ندارد به سمت جلالی بروم.

سعداوی در پایان با اشاره به آغازمسابقات لیگ قهرمانان آسیا از هفته آینده، تصریح کرد: فولاد و دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیازمند نگاه ویژه مسئولان نظام وظیفه هستیم. تیم‌های رقیب از هر جهت آماده بازی در آسیا هستند. ما هم نیاز داریم بازیکنانی که کارت معافیتشان مشکل دارد، حداقل بتوانند در لیگ قهرمانان برایمان بازی کنند.