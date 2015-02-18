ساختمان زندانهای بروجرد فرسوده است/ احداث زندان جدید در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل عمده استان لرستان بیکاری است، اظهار داشت: آمار جمعیت کشور به نسبت آمار جمعیت کیفری نشان می دهد که به ازا هر ۱۰۰هزار نفر ۲۹۷ نفر زندانی وجود دارد.

وی افزود: این در حالیست که در استان لرستان به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، ۳۹۰ نفر در زندان هستند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ساخت زندان جدید در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: در خصوص ساخت زندان جدید مطالعات لازم انجام شده و آمادگی اجرای عملیات ساخت آن را داریم.

جهانگیر یادآور شد: باید زمین این زندان مشخص شود که در این صورت طی سال آینده عملیات اجرایی ساخت آن را آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات در بخش های مختلف قضایی کشور وجود دارد، اظهار داشت: این کمبود اعتبار در بخش سازمانهای زیر مجموعه مضاعف است.

جهانگیر افزود: تلاش ما بر این است که در بخش کمک رسانی به استانها، استان هایی مثل لرستان که شرایط خاص دارند را در اولویت قرار دهیم.

نرخ بیکاری شهرستان بروجرد ۱۷.۲ است

مسلم پورقاسمیان معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری این شهرستان ۱۷.۲ است، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در شهرستان بروجرد ۱.۴ بوده که میزان آن پایین است و باید این چالش برطرف شود.

وی با بیان اینکه میزان مهاجرت در بروجرد بالا رفته است، تصریح کرد: استمرار این رویه موجب تخلیه شهر شده و تمامی جوانان جویای کار شهر را ترک کرده اند که با این توصیف بروجرد به مخروبه تبدیل خواهد شد.

پورقاسمیان با اشاره به مشکلات زندان فعلی این شهرستان گفت: انتقال زندان بروجرد امری ضروری بوده و باید سعی کنیم یک مرکز فرهنگی، تربیتی و ورزشی برای زندانیان شهرستان ایجاد کنیم.

پورقاسمیان با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر بند نسوان بروجرد شرایط خوبی ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر سه زندان بروجرد فاقد آمبولانس هستند که این امر می تواند خطرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

وی عدم پایش تصویری، نبود دوربین مدار بسته و سیستم الکترونیک امنیتی در زندانهای بروجرد را از دیگر مشکلات زندان های این شهرستان دانست و افزود: ساختمان زندانهای بروجرد تخریبی و فرسوده هستند که باید هر چه زودتر برای حل مشکلات آن اقدام شود.

رئیس دادگستری شهرستان بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: بروجرد دومین شهر بزرگ استان لرستان است که بعد از مرکز استان با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بزرگترین حوزه قضایی با یک شهرستان و بخش محسوب می شود.

ابوالحسنی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به گستردگی بروجرد باید به حوزه های قضایی آن توجه شود، تصریح کرد: مهمترین مشکل این شهرستان زندان آن بوده که امیدواریم با سفر مقامات قضایی این معضل رفع شود.