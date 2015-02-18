به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه جامعه اسلامی دانشجویان مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی بیان کرد: وقتی حکم اولیه رحیمی ۱۵ سال بوده و بعد به پنج سال تقلیل پیدا می کند در مورد مهدی هاشمی نیز این موضوع به همین نسبت کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات مهدی هاشمی که مدعی شده قوه قضائیه دو سال بیشتر برای وی حکم صادر نمی‌کند بیان کرد: با توجه به فشارهایی که پشت سر پرونده مهدی هاشمی وجود دارد وی درست گفته که حکم آن دو سال خواهد بود.

وی افزود: محکومیت وی به دلیل فعالیت‌های سیاسی نیست بلکه به سبب تخلفات اقتصادی است و لذا اگر بخواهیم از جنبه سیاسی وی را محکوم کنیم تنها ۲ سال حبس برای وی کافی است اما از نظر قانونی باید ۱۵۰ سال برای وی حبس در نظر بگیرند.

ابتکار خانم «ابتکار» در مسایل سیاسی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر عدم سفر خانم ابتکار رییس سازمان محیط زیست به استان خوزستان نیز گفت: ابتکار خانم ابتکار بیشتر در مسایل سیاسی است.

حجت الاسلام رسایی بیان کرد: در زمانی که در استان مازندران برف سنگینی بارید هیئت دولت با ماشین خود را به مردم رساند و از مردم دلجویی و برای کمک به آنها وارد عمل شد.

وی ادامه داد: اما با وجود بحران در خوزستان خانم ابتکار به بهانه مسدود بودن فرودگاه از عزیمت به این منطقه خودداری کرد.

رسایی با بیان اینکه سفر دیر هنگام رئیس سازمان محیط زیست به استان پسندیده نبود ادامه داد: مردم دوست دارند که مسئولشان در هنگام مشکلات کنارشان باشند.

وی یادآور شد: ابتکار خانم ابتکار بیشتر در مسائل سیاسی است.