تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب صبح امروز در نشستی مطبوعاتی که در محل وزارت علوم برگزار شد، گفت: مهلت ثبت نام برای جذب اعضای هیات علمی فراخوان بهمن ماه که تا ۳۰ بهمن ماه مهلت داشت تا ساعت ۲۴ دوم اسفندماه تمدید شد.

وی ادامه داد: سایت برای ثبت نام متقاضیان کرسی های دانشگاهی باز است و اگر فردی احساس می کند انتخابش نیاز به ویرایش دارد می توانند گزینه جدید را انتخاب کرده و برای ویرایش اقدام کند.

حجت الاسلام رضوان طلب گفت: متقاضیان جذب هیات علمی که ثبت نام کرده اند تا ساعت ۲۴ پنجم اسفند ماه فرصت دارند اطلاعات قبلی خود را ویرایش کنند.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم اعلام کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۱۹۶ نفر در فراخوان جذب هیئت علمی بهمن ماه ثبت نام کرده اند این در حالی است ظرفیت فراخوان بهمن ۲ هزار و ۲۹۲ نفر است و پیش بینی ما این است تا پایان مهلت حدود ۲۲ هزار در فراخوان بهمن ماه ثبت نام کنند.