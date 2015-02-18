به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اسکارلت جوهانسون برای نقش‌آفرینی در فیلم «تست دیوانگی» قرارداد امضا کرده است. این فیلم توسط کمپانی‌های یونیورسال و ایمجین انترتینمنت ساخته خواهد شد و جی روچ مسئولیت کارگردانی آن را بر عهده خواهد داشت.

کریستین گور فیلمنامه این فیلم را با اقتباس از کتاب جان رانسون می‌نویسد. ایده مرکزی داستان این است که یک نفر از هر صد نفر، بیمار روانی و دیوانه جامعه‌ستیز است. رانسون در کتاب خود به این موضوع می‌پردازد که چطور بیماران روانی تشخیص داده می‌شوند و با روش‌های درمانی مختلف، از جمله روش‌های غیرمعمول مرتبط به گذشته مورد درمان قرار می‌گیرند. کتاب او سال 2011 منتشر شده بود.

برایان گریزر در کنار خود روچ، فینولا دایور و آماندا پوزی مسئولیت تهیه‌کنندگی فیلم را بر عهده خواهد داشت. اریکا هاگینز و جنیفر پرینی هم تهیه‌کنندگان اجرایی فیلم هستند.

اسکارلت جوهانسون تا اینجا سال بسیاری خوبی را پشت سر گذاشته و در چند پروژه بسیار بزرگ و پردرآمد حضور داشته است. او نقش اول فیلم سال 2014 کمپانی یونیورسال یعنی «لوسی» به کارگردانی لوک بسون را ایفا کرد که تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه شد. در آینده نزدیک هم تماشاچیان می‌توانند او را در قسمت بعدی مجموعه فیلم‌های «انتقام‌جویان» با عنوان «عصر اولتران» و همچنین فیلم جدید برادران کوئن با عنوان «درود، سزار!» مشاهده کنند.

روچ هم اخیرا فیلم «کمپین» و همچنین قسمت اول سریال «آستانه» ساخته شبکه اچ‌بی‌او را کارگردانی کرده است. فیلم بعدی او با عنوان «ترامبو» هم از برایان کرنستون، بازیگر محبوب سریال «برکینگ بد»، استفاده می‌کند و در مراحل پایانی تهیه به سر می‌برد.

کریستین گور نويسنده فيلمنامه، که دختر ال گور است، یکی از دستیاران تهیه فیلم «شکارچی روباه» بود و در حال حاضر روی پروژه بی‌نام جدید کمپانی سونی با نقش‌آفرینی چنینگ تیتوم کار می‌کند.