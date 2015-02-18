موارد فوت با سلاح سرد در سیستان و بلوچستان کاهش یافت

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد کشته شدگان، ۱۴ نفرد مرد و چهار نفر زن بوده که در حوادث مختلف در پی استفاده از سلاح سرد کشته شدند.

وی افزود: امسال آمار کشته شده های سلاح سرد در سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال گذشته که ۲۹ مورد بود کاهش ۳۸ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پزشکی قانونی بازوی کارشناسی قوه قضائیه است، تصریح کرد: در انظار عمومی پزشکی قانونی تنها به عنوان مرجع تعیین مرگ و گرفتن طول درمان شناخته شده است در حالی که هر نوع ارتباطی که موضوعات پزشکی با مسایل حقوقی پیدا می کند مرجع صلاحیت دار در این موضوع پزشکی قانونی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اقدام های بازدارنده روز به روز شاهد کاهش این نوع مرگ و میر در سطح جامعه باشیم.