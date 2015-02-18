برگزاری نمایشگاه نوروزی با پیش بینی ۵۰ غرفه در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح چهارشنبه در سومین نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، با اشاره به بسیج همه نهادهای اجرایی و خدماتی برای استفاده بهینه از پتانسیل مسافران نوروزی، اظهار داشت: نمایشگاه نوروز باید در راستای اقتصاد مقاومتی برای افزایش ماندگاری مسافر در شهر صورت بپذیرد.

وی افزود: استفاده از لباس های سنتی با المان های متفاوت، نمایش آداب و روسم و غذاهای محلی، عکس های یادگاری و ... استفاده شود تا نمایشگاه به معنای واقعی بعد ارزشمندی را داشته باشد.

حرمت ایام فاطمیه در برپایی نمایشگاه نوروزی حفظ شود

رئیس ستاد سفرهای نوروزی شهرستان شاهرود از آمادگی شهرستان برای برپایی نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: ما باید نمایشگاهی بزرگ را در وروی شهر حدفاصل بین میدان الغدیر و دانشگاه و همچنین نمایشگاهی هم در میدان آزادی به مناسبت ایام نوروز داشته باشیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: باید فرهنگسازی کرد تا مسافر با عشق و علاقه وارد شهر شود و هر اداره ای می تواند نسبت به تهیه غرفه ای آمادگی خود را اعلام کند، همچنین تمام محصولات نمایشگاه باید مربوط به تولیدات داخلی شهرستان شاهرود باشد.

وی افزود: البته توجه شود که این برنامه ها باید با در نظر گرفتن ایام فاطمیه برگزار شود و با برگزاری کیفی غرفه های نمایشگاه و فرهنگ سازی بتوانیم زمان حضور مسافران را در شهرمان افزایش دهیم.

۲۷ اسفند ماه افتتاحیه رسمی نمایشگاه نوروزی شاهرود

معاون استاندار سمنان همچنین با اشاره به افتتاحیه۲۷ اسفند ماه افتتاحیه رسمی نمایشگاه نوروزی، ابراز داشت: این نمایشگاه تا ۱۴ فروردین صبح و عصر ادامه دارد، هچنین دستگاه های اجرایی و خدماتی می توانند در معرفی هرچه بهتر دستاوردهای خود و شهرستان اقدام کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات در نیمه دوم سال۹۴نیز ادامه پیدا می کند، تصریح کرد: قصد داریم در حوزه شهرستان شاهرود، نمایشگاهی کشوری برای عرضه پتانسیل های شهرستان داشته باشیم لیکن برای تحقق این منظور می توان به خوبی سرمایه جذب کرد.

افزایش مدت ماندگاری مسافران در شهرستان امری ضروری است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه نوروزی در ورودی های شهر امری پسندیده است، گفت: نمایشگاه های بزرگ با محوریت عرضه صنایع دستی در حوالی شهرها می تواند برای نمایش پتانسیل های شهرستان مفید باشد.

حمید رضا حسنی با تاکید بر لزوم افزایش ماندگاری مسافر در شهرستان، اظهار داشت: نصب سیاه چادر عشایری، به تصویر کشیدن بخشی از طبیعت شهرستان، آشنایی با آداب رسومی ناحیه و قابلیت های کشاورزی و زراعی، آثار هنری و صنایع دستی از جمله مواردی است که در نمایشگاه های نوروزی می توان استفاده کرد.

وی در خاتمه افزود: ساعات کار این نمایشگاه ها از ساعت ۹ صبح الی ۱۰شب است.