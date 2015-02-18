راه اندازی سامانه نظارت هوشمند طرح های اشتغالزایی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رزمجو گفت: این سامانه در قالب سیستم جامع کمیته امداد امام (ره) با همکاری مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این نهاد راه اندازی می شود.



وی، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت را مهم و با اهمیت عنوان کرد و افزود: اصلاح ضوابط جذب، جهت به کارگیری ناظرین مجرب و واجد صلاحیت، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در پرداخت حق الزحمه ناظرین فنی، افزایش مسوولیت ناظرین فنی در قبال طرح های تحت نظارت ، نظارت بر طرح ها در قالب سیستم یکپارچه به صورت آنلاین و توجه به پایدار سازی طرح ها از ضروریات بازنگری در شیوه نظارت است.

زرمجو تصریح کرد: در روش فعلی نظارت ها به گونه ای است که فرد با مراجعه حضوری ،فرم ها را به صورت دستی تکمیل می کند و این فرم ها سپس توسط کارشناس، رویت و در نهایت بایگانی می شود.

وی گفت: این در حالی است که ثبت سریع و هوشمندانه اطلاعات در نظارت هوشمند به وسیله نرم افزار صورت می گیرد و فرم های تکمیل شده بررسی و تائید اطلاعات می شود. ضمن اینکه تجمیع و دسته بندی هوشمندانه اطلاعات توسط سیستم انجام خواهد شد.

مدیر کل امور طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره ) جلوگیری از اطلاعات نامعتبر، امکان اتصال به سیستم جامع امداد و کمک به توسعه و پایداری طرح های اجرا شده را از مزایای اجرای سامانه هوشمند عنوان کرد.

وی، همچنین، وجود بستر تبادل اطلاعات بین ناظرین و مدیران، تولید و ارایه تحلیل های آماری برای مدیران عالی و میانی و محاسبه خودکار و تهیه فهرست حقوق و دستمزد ناظرین فنی را از دیگر مزایای سامانه یاد شده برشمرد.

رزمجو خاطرنشان کرد: نظارت، همراه با ارایه مشاوره فنی و تخصصی چهره به چهره به مجریان طرح ها، انجام نظارت های قبل، حین و پس از اجرای طرح به منظور اطمینان از تبدیل تسهیلات به شغل از اهداف راه اندازی سامانه هوشمند نظارت است.

وی ادامه داد: اجرای صحیح طرح و ایجاد ارتباط بین کیفیت طرح های تحت نظارت با سیستم جبران خدمت ناظرین فنی و ایجاد سیستم ارزیابی ناظرین مبتنی برشاخص های کمی براساس کیفیت نهایی طرح های تحت نظارت نیز از دیگر اهداف سامانه یاد شده است.

زرمجو، زمان زیاد برای تجمیع، بهنگام نبودن اطلاعات، مشکل تجزیه و تحلیل، عدم اطمینان کامل به اطلاعات، هزینه های زیاد عملیاتی، خطای انسانی، عدم ارایه اطلاعات کاربردی برای بهره برداری کلان و دخل و تصرف اطلاعات توسط مدیران میانی را از معایب روش فعلی نظارت بر طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد برشمرد.

وی ادامه داد: اجرای بیش از 713 هزار طرح اشتغال و خودکفایی، طی پنج سال اخیر با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال و لزوم پایدارسازی این طرح ها که هم اکنون بیش از 200هزار میلیارد ریال سرمایه است ، از دلایل راه اندازی سامانه نظارت هوشمند است.

رزمجو تصریح کرد: 988 ناظر بخش خصوصی و 850 کارشناس اشتغال و خودکفایی بر 713هزار طرح نظارت دارند که به طور میانگین سالانه یک میلیون و 800 هزار بازدید دارند.

مدیر کل امور طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره ) گفت: سامانه نظارت هوشمند در 30 اردیبهشت سال جاری توسط معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد که تا کنون مقدمات اولیه آن انجام و در سه استان فارس، کردستان و خراسان رضوی به صورت پایلوت عملیاتی شده است.