واگذاری ساخت صحن عقیله بنی هاشم در کربلا به ستاد بازسازی عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این توافقنامه که به امضای اسحاق جهانگیری، شیخ مهدی کربلایی و مهندس حسن پلارک رسید، صحن عقیله بنی هاشم (حضرت زینب(س)) به عنوان بخشی از طرح جامع توسعه حرم حسینی با زیربنای 160.000 متر مربع از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات اجرا می شود.

این صحن که در چهار طبقه احداث خواهد شد در ضلع جنوب غربی حرم و در سمت باب الراس، باب القبله، خیمه گاه و تل زینبیه واقع شده است.

گفتنی است آب های فراوان در لایه های سطحی، ویژگی های زمین شناسی منحصر به فرد در محل اجرای طرح و موقعیت آن نسبت به مرقد مطهر امام حسین(ع) سبب شده است که مراحل طراحی و اجرای سازه های این صحن با پیچیدگی ها و دشواری هایی روبرو می باشد که مرحله طراحی آن با بهره مندی از مهندسین و مشاورین مجرب در بخش فنی و مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات به پایان رسیده است و هم اکنون مرحله اجرای آن در شرف آغاز است.

این صحن مجموعه ای از شبستان های زیارتی، فضای رو باز، کتابخانه، موزه و دارالضیافه خواهد بود. همچنین با اجرای این صحن تل زینبیه به شکل تپه احیا خواهد شد.

شایان ذکر است صبح امروز در مراسمی معنوی با حضور معاون اول رئیس جمهور از ضریح مطهر امام حسین (ع) غبار روبی شد.