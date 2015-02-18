استفاده پلیس از شبکه های اجتماعی برای پیشگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم دکتر امیرحسین یاوری بافقی گفت: همایش ملی «پیشگیری انتظامی از جرم» ششم اسفند ماه امسال در سالن الغدیر دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار می شود.

وی، محورهای این همایش را مبانی نظری پیشگیری انتظامی از جرم، تحولات فناوری و پیشگیری انتظامی از جرم، الزامات علمی پیشگیری انتظامی از جرم، ابعاد حقوقی و جرم شناختی پیشگیری انتظامی از جرم، مرز و پیشگیری انتظامی از جرم و نقش نهادها و سازمان ها در پیشگیری انتظامی از جرم برشمرد.

برگزاری همایش با هدف تامین نیازهای علمی در مقوله پیشگیری

رئیس دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، اظهار داشت: پیشگیری انتظامی، مقوله ای است که در کتب داخلی و خارجی کمتر به آن پرداخته شده است بنابراین یکی از اهداف برگزاری این همایش تولید مفاهیم علمی و جمع آوری دیدگاه ها و نظرات دیگران در این مقوله است.

دبیرعلمی این همایش، تصریح کرد: تحولات وسیع در حوزه فناوری منجر شده تا پلیس با تغییرات و چالش های جدیدی در حوزه کشف جرایم روبرو شود بنابراین پلیس برای فائق آمدن بر این تحولات، ضمن آنکه باید به تمامی این فناوری ها آشنایی و دسترسی داشته باشد، راهکارهای پیشگیری از این چالش ها را نیز احصاء نماید.

بکارگیری شبکه های اجتماعی برای پیشگیری از جرم

وی شبکه های اجتماعی را یکی از ابزارهای نوین برای پیشگیری انتظامی از جرم دانست و گفت: پلیس می تواند از این ابزار نیز استفاده کند. به عنوان مثال، ارسال تصاویر افراد معتاد، قبل و بعد از اعتیاد شان برای دانش آموزان و قشر جوان از طریق این شبکه ها، قطعا در پیشگیری از ابتلا به این بلای خانمان سوز، موثر است و از این طریق می توانیم مبارزه با مواد مخدر را با دخالت مردم، اجتماعی کنیم.

سردار یاوری، نقش نهادها و سازمان های غیردولتی را در پیشگیری انتظامی از جرم، مهم دانست و گفت: مساجد، معتمدان محلی، بسیج، نگهبان محله، پلیس افتخاری و شهرداری ها، نقش مهمی در آموزش و پیشگیری از جرایم دارند.

رئیس دانشکده علوم و فنون انتظامی، یادآور شد: برای مقابله با هر پدیده ای باید 4 مرحله پیشگیری، پیش بینی، مقابله و ترمیم و بازسازی را طی کنیم، مقابله با جرم نیز همین گونه است؛ در دنیا پلیس به عنوان نیرویی که تنها وظیفه مقابله را دارد، شناخته می شود بنابراین او با دستگیری مجرم به وظیفه خود پایان می دهد اما اگر برخورد با جرایم را برپایه پیشگیری و پیش بینی بدانیم، قطعا امکان بروز جرم بسیار کاهش خواهد یافت که یکی از راه های تحقق این مهم، استفاده از ابزارهای نوین همانند افزایش دوربین ها در سطح معابر به منظور رصد جرایم و ممانعت از بروز آنها ست.

با ارسال 572 مقاله به دبیرخانه همایش حائز کسب رکورد در ناجا شدیم

به گفته سردار یاوری، هرچند در خصوص پیشگیری از جرایم مطالب زیادی در کشور به رشته تحریر درآمده اما جایگاه و وظایف پلیس دراین موضوع، مغفول مانده است.

وی با اشاره به برگزاری 3 جلسه با اندیشمندان دانشگاه های مختلف کشور برای تعیین محورهای همایش، تصریح کرد: پس از تصویب 6 محور، با ارسال 8 هزار و 500 ایمیل به محققان و پژوهشگران کشور از آنها برای ارسال مقالات خود و شرکت در این همایش، دعوت کردیم.

دبیر علمی این همایش، گفت: با وجود آنکه تبلیغات را از آبان ماه امسال آغاز کردیم اما تا به امروز، 572 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که خوشبختانه این رقم در ناجا بی سابقه است بنابراین همایش، رکورد دار کسب مقاله در نیروی انتظامی شد.

12 مقاله علمی حائز کسب رتبه شدند

یاوری، با اشاره به اینکه هیئت داوران 23 نفر از اساتید دانشگاه هستند، خاطرنشان کرد: هیئت داوران پس از پالایش مقالات ارسالی، 150 مقاله را حذف کرده و در نهایت، 5 مقاله علمی – پژوهشی، 4 مقاله علمی – ترویجی و 3 مقاله علمی- مروری ،موفق به اخذ جایزه شدند که در روز همایش با اهدای جوایز از آنها تقدیر خواهد شد.

دریافت مقالات سفارشی ممنوع

رئیس دانشکده علوم و فنون انتظامی، با تاکید براینکه، مقاله سفارشی نداشتیم، گفت: شاید یکی از دلایل استقبال همین امر بود، ضمن آنکه هیچ کس حتی هیئت داوران از اسامی برندگان مطلع نیست چرا که تمامی مقالات کدگذاری و براساس شماره نه اسامی ارسال کنندگان مقالات، شناسایی می شوند.

وی با اشاره به اینکه، زمان برگزاری همایش را نیز تمدید نکردیم، ادامه داد: سعی کردیم این همایش ملی را با کمترین هزینه به سرانجام برسانیم و تا به امروز یک سوم اعتبارات مصوب را نیز دریافت نکرده ایم.

به گفته سردار یاوری، اسامی افرادی که موفق به کسب رتبه دراین همایش نشدند در سایت دانشگاه علوم انتظامی امین به همراه نمراتشان و اشکالاتی که توسط هیئت داوران گرفته شده، اعلام خواهد شد.

تحلیل محتوایی مقالات ارسالی توسط سیستم نرم افزاری

دبیرعلمی این همایش، از اجرای ایده ای جدید دراین همایش خبر داد و به خبرنگار ما گفت: به تازگی نرم افزاری در کشور تولید شده که قابلیت آن را دارد که پس از تحلیل محتوی، نتایج حاصله را دسته بندی کرده و اهمیت هرکدام از راهکارهای پیشنهادی را مشخص می کند. تمامی مقالات این همایش دراین نرم افزار بررسی خواهند شد و نتایج حاصل نیز در روز برگزاری، اعلام می شود.

این مقام انتظامی، با اشاره به برگزاری این همایش در سال آینده، به صورت بین المللی، تصریح کرد: در روز همایش، چکیده تمامی مقالات در لوح فشرده و همچنین 12 مقاله برتر به صورت کتاب، به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد.

سردار یاوری، تصریح کرد: کاربردی کردن دانش و یافته های حاصل از هر همایشی، نیازمند یک دوره چند ساله است که امیدواریم این دانش از طریق اساتید به دانشجویان ما منتقل شود تا آنها که مدیران آینده نیروی انتظامی هستند در اجرای ماموریت ها این آموخته ها را به کارگیری کنند.