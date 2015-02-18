۷۰ درصد اعتبارات عمرانی ازنا تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ازنا که با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، امام جمعه و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار داشت: دین مداری، قانون مداری و فرهنگ پذیری از ویژگی های مهم مردم شهرستان ازنا است که بستر انجام کارهای فرهنگی در این شهرستان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین بررسی های انجام شده ازنا دومین شهرستان امن لرستان است افزود: سه قومیت لر، فارس و ترک زبان به آرامی در کنار هم زندگی می کنند.

فرماندار شهرستان ازنا با اشاره به ظرفیت های گردشگری طبیعی و تاریخی این شهرستان از جمله تونل برفی و امام زاده قاسم اظهار داشت: واقع شدن ارتفاعات اشترانکوه و قله سن بران در شهرستان ازنا زمینه توسعه ورزش کوهنوردی در این شهرستان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات عمرانی شهرستان ازنا ۲۵ میلیارد تومان بوده و رشد چشمگیری نسبت به سال های گذشته داشته است افزود: ۷۰ درصد از این اعتبار تاکنون اختصاص یافته و باقی مانده آن نیز تا پایان سال تخصیص خواهد یافت.

فریدون رواد رئیس دادگستری شهرستان ازنا نیز در این جلسه اظهار داشت: درصد ارتکاب جرم به نسبت جمعیت در این شهرستان کمتر از یک درصد است.

وی با بیان اینکه جرائم خشن و سازمان یافته مانند آدم ربایی و سرقت به عنف در این شهرستان وجود ندارد افزود: بیشترین جرائم در شهرستان ازنا مربوط به سرقت های خرد و مواد مخدر است.

رئیس دادگستری شهرستان ازنا با بیان اینکه در ارتباط با مواد مخدر ۱۱ حکم اعدام در این شهرستان صادر شده و ۳ مورد از آنها نیز اجرا شده است تاکید کرد: در زمینه سرقت نیز برخورد های لازم با مجرمان انجام شده است.

وی با اشاره به حوزه دعاوی حقوقی در شهرستان ازنا اظهار داشت: در این حوزه نیز متاسفانه طلاق در راس دعاوی قرار دارد که مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می کند.