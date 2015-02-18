همایش ملی سبک زندگی، نظم وامنیت در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر چهارشنبه درنشست خبری با خبرنگاران افزود: همایش ملی سبک زندگی ، نظم و امنیت ۳۱ اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه زنجان برگزار می شود.

وی به محورهای برگزاری این همایش در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: چیستی و چرایی مفاهیم سبک زندگی ، نظم و امنیت و رابطه آنها، حوزه ها (اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی) و نهاده های تاثیر گذار بر سبک زندگی متاثر از آن با رویکرد نظم و امنیت، فرصت ها و تهدید ها و آسیبهای موجود در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت، جایگاه الگوهای سبک زندگی اسلامی در نظم و امنیت، جایگاه و نقش پلیس در ارتقاء سبک زندگی، آینده پژوهی در حوزه های زیر با اهداف ارتقای سبک زندگی و نظم و امنیت، نقش مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری در سبک زندگی نظم و امنیت از محورهای مهم این همایش است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: این همایش برای اولین بار در راستای اعتلای سبک زندگی اسلامی توسط نیروی انتظامی و دانشگاه زنجان برگزار می شود.

سردار صالحی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کردو گفت: تبیین و ترویج ادبیات نظری و مفهومی سبک زندگی و جایگاه آن در حفظ و ارتقاء نظم و امنیت، شناخت تهدیدها و آسیب ها در سبک جاری زندگی ایرانیان و ارتباط آن با نظم و امنیت ،شناخت فرصت های موجود برای طراحی سبک نوین زندگی با رویكرد حفظ و ارتقاء نظم و امنیت بر پایه آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی ، دستیابی به راهبردها برای عملیاتی نمودن رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه سبک زندگی اسلامی و نظم و امنیت ، تعیین چشم انداز سبک زندگی ایرانیان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی ، ترسیم و فراهم سازی زمینه های لازم برای ارتقاء سبک زندگی و تحولات راهبردی در حوزه امنیت اجتماعی و سبک زندگی و تعیین چالشهای پلیس در حوزه سبک زندگی ،نظم و امنیت از اهداف مهم اجرای این همایش است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و ارائه دهندگان مقاله می توانند مقالات خود را در این همایش ارائه کرده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی اسلامی باید این مهم در جامعه به خوبی تقویت شود چرا که در ارتقای امنیت عمومی جامعه بسیار مثمر ثمر است.

سردار صالحی گفت: تاکنون 400 مقاله برای دبیرخانه ارسال شده و پیش بینی می شود که ارسال مقالات به سقف 600 برسد.

وی همچنین گفت: خبرنگاران هم به عنوان پل ارتباطی بین مردم و پلیس در این همایش می توانند مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند.