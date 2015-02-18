برترین های سه رشته ورزشی بانوان معرفی شدند

اتنا توکلی مسئول برگزاری بخش بانوان دومین جشنواره ورزشی محلات کرج در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:در مسابقات تنییس روی میز۴۰ ورزشکار در دوبخش زیر۲۵ سال وبالای ۲۵ سال باهم رقابت کردند که در پایان در رده سنی زیر ۲۵ سال خانم ها فاطمه محمدپور، فاطمه کیانی و مبینا فرعی اول تا سوم شدند.

وی ادامه داد: در رده سنی بالای ۲۵ سال نیز کبری فروزان نیا، معصومه سخایی و هاجر محمدزاده عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی به نتایج مسابقات دارت هم اشاره کرد و گفت:در این رشته ورزشی نیز یکصد بانوی کرجی مشارکت کردند که در پایان الهه گل محمدپور به مقام اول رسید وخانمها متینا حسن زادگان ومریم فعلی دوم وسوم شدند.

مسوول برگزاری بخش بانوان دومین جشنواره ورزشی محلات کرج به نتایج حاصل شده در مسابقات آمادگی جسمانی هم اشاره کرد و گفت:مسابقات آمادگی جسمانی در سه منطقه ودر ۵ رده سنی و دو بخش استقامت و ایستگاهی به انجام رسید که در مسابقات سالن شهدای گلشهر خانم ها ساجده حسینی، یاسمن قره گوزلو، مریم عزتی، سهیلا شاه محمدی و فاطمه طبقیان عناوین نخست را کسب کردند.

در مسابقات سالن شهدای سرحدآباد خانمها شیوا رنجبر، منیژه سلیمی، رقیه زرین بخش و طاهره افتخاری در جایگاه نخست قرار گرفتند ودرنهایت در مسابقات سالن سیدالشهداء شادی ابراهیم زاده، الهام گل محمدی، فاطمه طهوری، مرجان توکلی، فاطمه انجیله ای و اعظم شاکری عناوین اول رده های سنی مختلف را به دست آوردند.

توکلی با بیان اینکه استقبال بانوان از مسابقات آمادگی جسمانی بسیار چشمگیر بود گفت: حدود ۷۰۰ نفر در این رشته ورزشی حضور یافتند که یک حدنصاب جدید در این ورزش در کشور محسوب می شود و نشان از علاقمندی بانوان کرجی به ورزش دارد.