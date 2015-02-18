ایران اسلامی بر قله عزت است/ ۸۸ شهيد نوجوان همدانی ارج نهاده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عارف ظهر چهار شنبه در یادواره شهدای نوجوان همدان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی دینی و منبعث از واقعه کربلا بود، اذعان داشت: در واقعه کربلا که حرکت الهی بود همه آحاد جامعه از سن های مختلف حضور داشتند و در انقلاب اسلامی ایران نیز همه مردم نقش ایفا كردند و ایثارگران در پیروزی انقلاب ایران نقش اثری گذاری داشتند.

وی با بیان اینکه انقلاب با رهبری رهبرکبیر انقلاب شروع شد و با رهبری آیت الله خامنه ای رو به پیشرفت است، ادامه داد: دشمنان توطئه های گوناگونی انجام می دهند و گروهك داعش را خلق کردند که مدعی اسلام است.

عارف با اشاره به اینکه در راس جنبش های اسلامی کشورها ولایت وجود ندارد، گفت: ایران عزتمند و رو به پیشرفت است که همه به دلیل از خود گذشتگی شهدای والا مقام انقلاب اسلامی است.

وی عنوان كرد: تا زمانی که نگاه به فرهنگ عاشورا زنده و پویا باشد در جهان پیروز خواهیم بود و این عزت و سرافرازی را می توانیم حفظ كنیم.

تا زمانی که نگاه به فرهنگ عاشورا زنده و پویا باشد در جهان پیروز خواهیم بود مسئول نهاد رهبری دردانشگاه های استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه برکت هدیه خداوند است که به نعمات تعلق می گیرد، بیان داشت: در معارف دینی برکت اثر عمل را افزایش می دهد و در دعاها نیز بر در خواست برکت بر مال تاکید شده است.

حجت الاسلام مصطفی رستمی ادامه داد: خداوند انسانها را در مسیر رشد قرار و عالی ترین مدارج را در توفیق شهدا تجلی می دهد.

وی با اشاره به اینکه انسان برای رشد و سعادت به این دنیا آمده است، اذعان داشت: شهدا یک شبه ره ۱۰۰ ساله را پیمودند و آنان امامزادگان عشقند و مزارشان تا ابد دارالشفا است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سنا همدان با اشاره به اینکه خدای متعال به خانواده شهدا برکت داده است، افزود: برای همه فرزندان باید دعا کرد که به توفیق شهادت برسند.

رستمی اذعان داشت: شهید به معنی امام جامعه است و تا زمانی که یاد او هست جامعه نباید راه را گم کند کمااینکه باز گشت هر از چندگاه پیکرهای شهدا انسان های زیادی را از غفلت بیرون می آورد.

در پایان این مراسم از ۸۸ نفر از خانواده شهدای نوجوان تجلیل به عمل آمد.