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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۳۳

برای نخستين بار،

تکنولوژی عمليات خط گرم در چهارمحال و بختياری راه اندازی شد

تکنولوژی عمليات خط گرم در چهارمحال و بختياری راه اندازی شد

شهرکرد - مدير عامل شركت توزيع نيروی برق اين استان از راه اندازی رسمی عمليات خط گرم برای نخستين بار در استان چهارمحال و بختياری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت برق چهارمحال و بختیاری، سيد روزبه هاشمي افزود: عدم اعمال خاموشی به مشتركين حساس برای تعميرات يا توسعه خطوط برق يك ضرورت است و اين تكنولوژی سال هاي اخير در كل كشور ترويج يافته بود و هم اکنون با اغاز به كار اين گروه ها توسط بخش خصوصي ورود اين تكنولوژي به بخش شبكه هاي توزيع برق  استان چهار محال و بختياري هم محقق شد.

هاشمي اظهار داشت: تعميرات به روش خط گرم بسيار پرهزينه است و لازم است با اولويت براي خطوط برق با مشتركين حساس مورد استفاده قرار گيرد.

مدير عامل شركت توزيع نيروی برق اين استان از تجهيز اكيپ هاي داخلي شركت توزيع به فن آوری خط گرم خبر داد و اضافه کرد: فعلا برخي تجهيزات تامين شده كه به محض تكميل در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد.

وی ياد آور شد: دور نماي عمليات اجراي روي خطوط فشار متوسط برق استان روش هاي خط گرم است و برای اعمال هر نوع خاموشي با برنامه براي تعميرات يا توسعه تا حد امكان لغو خواهد شد.

کد مطلب 2500411

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    نظرات

    • گرگلی ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
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      خط گرم مشکلاتی داره

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