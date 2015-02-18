نجفی سولاری مشاور شورایعالی فضای مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، حسن نجفی سولاری را به عنوان مشاور در امور برنامه ریزی در حوزه فضای مجازی این مرکز منصوب کرد.

نجفی سولاری مشاور وزیر ارشاد است و پیش از این نیز ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد را بر عهده داشت و در مردادماه 91 با حکم وزیر ارشاد از این سمت برکنار شد.

در قسمتی از حکمی که از سوی محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور صادر شده، آمده است: «با عنایت به تجربیات و تخصص بسیار ارزشمند جنابعالی در حوزه برنامه ریزی به عنوان " مشاور در امور برنامه ریزی در حوزه فضای مجازی "منصوب می‌شوید.»