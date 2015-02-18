به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری، سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ و اطلاعات دریافتی از گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور‌ در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است.

این گزارش حاکی است‌، به دلیل بارش برف در برخی محور‌های مواصلاتی کشور رانندگانی که قصد تردد در محور‌های استان‌های سردسیر و برف‌خیز را دارند، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در شبانه‌روز گذشته کل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 1238 ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل‌ 0.6 درصد کاهش‌ نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها 19 درصد، اوج تردد بین ساعات 17 تا 18 و ‌کمترین تردد بین ساعات 3 تا 4 صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.‌

پرترددترین جاده‌های کشور در 24 ساعت گذشته: آزادراه کرج-تهران، آزادراه‌ ‌قزوین-کرج، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌کرج-قزوین، آزادراه ‌تهران-شهریار، ‌آزادراه ساوه-تهران و تهران-ساوه، آزادراه تهران-قم و ‌آزادراه تهران‌-جاجرود در 24 ساعت گذشته بیشترین ترافیک داشته‌اند.

‌‌محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها ‌تا روز شنبه دوم اسفند

‌تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 29 بهمن تا ساعت 24 روز جمعه 1 اسفند‌ 93 از محورهای کرج-چالوس‌، هراز‌، فیروزکوه و محور تهران-‌سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.‌

تردد همه خودروها از ساعت 15 تا 24 روز جمعه 1 اسفند‌ماه 93‌ از کرج به مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 تا 24 همان روز ‌از 15 کیلومتری جنوب مرزن‌آباد (محدوده دزدبن) به سمت کرج، یک طرفه است.

‌درمحور کندوان‌ تردد همه تریلرها‌، کامیون‌ها و کامیونت‌ها کماکان ممنوع است.

‌در محور هراز‌ تردد همه تریلرها کماکان ممنوع بوده و تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها از ساعت 6 تا 24 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه‌ ممنوع است.

‌درمحور فیروزکوه‌ تردد همه تریلرها از ساعت 6 تا 24 روز جمعه 1 اسفند‌ 93 از تهران به قائمشهر و بالعکس‌ ممنوع است.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور فرعی شمشک ـ دیزین‌ واقع در استان‌های البرز و تهران‌ تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش برف مسدود است و تردد از محور کرج-گچسر-مرزن‌آباد انجام ‌می‌شود.

محور فرعی پونل ـ خلخال‌ واقع در استان اردبیل‌ تا اطلاع بعدی ‌به دلیل بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور اسالم – خلخال انجام می‌شود.

محور فرعی سروآباد-پاوه واقع در استان کردستان تا اطلاع بعدی‌ به دلیل بارش شدید برف مسدود و تردد از محور سنندج-کامیاران-روانسر-پاوه ‌انجام می‌شود.

محور قدیم اصفهان - شهرکرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد)‌ واقع در استان چهار محال و بختیاری‌ از تاریخ 10 آذرماه 93 لغایت‌ 15 فروردین 94 به دلیل احتمال ریزش کوه و سقوط بهمن‌ حدفاصل کیلومتر 17 تا 26 مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ 1 و 2‌ انجام می شود.

آزادراه‌ چالوس-مرزن‌آباد (مسیر رفت و برگشت)، واقع در استان مازندران، تا اطلاع بعدی‌ به دلیل عملیات راهداری‌ مسدود و تردد از محور قدیم چالوس-مرزن‌آباد انجام می‌شود.

محور فرعی همدان ـ گنجنامه ـ تویسرکان ‌واقع در استان همدان، تا پایان فروردین 94 به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محورهای همدان- جوکار – تویسرکان و همدان- اسدآباد – تویسرکان انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه

در محور کرمان ـ راین ـ حسین‌آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت) واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور 23 کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت‌ معرفی می‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

محور کرج-‌چالوس (کندوان)‌ واقع در استان البرز، از مورخ 7 مهر لغایت 20 اسفند‌ از ساعت 9 تا 16 و 21 تا 6 صبح‌ به‌ دلیل اجرای عملیات بهینه‌سازی سیستم روشنایی تونل‌های شماره 2 و 3 ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.