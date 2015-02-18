روزانه ۱۱ هزار نفر برای خرید جریمه غیبت سربازی اقدام می کنند

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی با اشاره به اینكه تاكنون بیشترین ثبت نام كنندگان مربوط به استان تهران هستند، اظهاركرد: از زمان اعلام پیش ثبت نام خرید جریمه مشمولان غیب در سراسر كشور روزانه ۱۱ هزار نفر به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه كرده‌اند.

وی افزود: مدارك ثبت نام شدگان مورد بررسی و با اطلاعات موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع راستی آزمایی مدارك با توجه به دستورالعمل‌های موجود پیش بینی و در حال انجام است.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح كرد: مشمولان غایب بدون نگرانی اقدام به ثبت نام کنند چرا که دریافت اطلاعات این افراد در راستای تعیین مبلغ جریمه براساس تعداد افرادی است که تمایل به پرداخت آن دارند و همچنین متاهلان و کسانی که دارای فرزند هستند،است همچنین در حال حاضر تمركز ما بر تعداد نفراتی است كه مراجعه می كنند.

سردار کریمی خاطرنشان كرد: افرادی كه پس از ثبت نام قادر به توانایی پرداخت جریمه نباشند، می توانند انصراف داده و به سربازی برود.