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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

واثق کارگر نیا:

۲۹ خیابان رشت به پارکومتر مجهز می شوند

۲۹ خیابان رشت به پارکومتر مجهز می شوند

رشت - رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت گفت: تا پایان سال جاری ۲۹ خیابان این شهر به پارکومتر مجهز می شوند.

محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال درخواست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت، در جلسه ای که صبح چهارشنبه در وزارت کشور برگزار شد، با نصب پارکومتر در ۲۹ خیابان شهر رشت موافقت شده و این طرح به تصویب شورای عالی ترافیک وزارت کشور رسید.

وی افزود: با توجه به حجم سنگین ترافیک رشت و افزایش حضور مسافران در ایام نوروز و ازدحام جمعیت در روزهای پایانی سال، از ظرفیت پارک حاشیه ای به منظور برقراری نظم و انضباط در حمل و نقل شهری استفاده می شود.

وی با اشاره به بهره مندی کلانشهرهای کشور از این ظرفیت ادامه داد: با بهره مندی از ظرفیت پارک حاشیه ای علاوه بر نظم بخشی به تردد و پارک خودروها، منابع درآمدی پایداری نیز برای شهرداری تامین می شود.

 شایان ذکر است پارکومترها در خیابان هایی همچون مطهری، بلوار آیت الله احسانبخش، شریعتی، سعدی، طالقانی(بیستون)، فلسطین، منظریه، خیابان منتهی به بیمارستان پورسینا، گلسار منتهی به استاد معین، بخشی از خیابان فرهنگ در اتصال به پل عراق و بخشی از خیابان امام خمینی (ره) نصب می شوند.

 

کد مطلب 2500425

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