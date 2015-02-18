احداث کتابخانه تخصصی برای دانشجویان خوزستانی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله سپهر پیش از ظهر امروز در در جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید خوزستان اظهار کرد: منابع مالی ما بر اساس نیم درصد درآمدهای شهرداری استوار است که اگر وصول شود تحول اساسی را در نهادهای کتابخانه ها شکل می گیرد.

وی افزود: در موارد بعدی تکیه ما به کمک های خیرین و موقوفات است. استان خوزستان در شرایط موجود عضو گروه برتر نهادهای کتابخانه های عمومی کشور است به گونه ای که هم اکنون ۹۵ هزار و ۹۸۹ متر زیربنا کتابخانه های خوزستان است.

سپهر با اشاره به اینکه خوزستان در بحث سرانه کتاب نیز دارای رتبه سوم در کشور است، گفت: طبق استاندار کشوری باید برای هر ۱۰۰ نفر هشت متر مربع زیربنا را داشته باشد که در حال حاضر در استان برای هر ۱۰۰ نفر تنها دو متر زیربنا داریم ضمن اینکه بعضی از شهرستان ها به لحاظ سرانه کتاب وضعیت خوبی دارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان تصریح کرد: طبق استاندارد کشوری در برنامه چهارم توسعه برای هر ۱۰۰ نفر باید ۴۰۰ کتاب داشته باشیم. متاسفانه نیازمندی های اعضا را در کتابخانه های استان نداریم و در حال حاضر به جای ۴۰۰ کتاب در استان ۵۲ جلد داریم و این بسیار کم است. البته در برخی شهرستان ها مثل بهبهان وضعیت خوب است. برخی از کتاب ها متعلق به چندین سال گذشته است و نمی توانیم نیاز افراد را برآورده کنیم.

سپهر گفت: در تعداد عضو، خوزستان استان اول و برتر کشور است. کتابخانه های عمومی استان ۱۹۲ هزار عضو و ۱۶۷ کتابخانه دولتی دارد. به ازای هر ۱۰۰ نفر ۱۴ درصد عضویت داریم که طبق استاندار کشوری باید ۳۵ درصد باشد ضمن اینکه برای هر ۲۰ هزار نفر یک کتابخانه داریم.

وی اظهار کرد: واقعیت ها باید اعلام شود تا مسئولان فکری به حال ما بکنند و شهرهای پرجمعیت زیادی در استان نیاز به کتابخانه های مرکزی دارند و نیاز به توجه ویژه ای داریم. مشارکت های مردمی کمک های خوبی را می تواند برای ما داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خوزستان افزود: حدود ۲۰۰ هزار دانشجو در استان داریم که لازم است تا برای آنها کتابخانه های مرکزی و تخصصی راه اندازی شود و این امر را به شوراهای برنامه ریزی شهرستان ها ابلاغ کرده ایم.

سپهر عنوان کرد: ۴۰ میلیون تومان به اداره آب و برق بدهکار هستیم که اگر مطالبات ما وصول شود به راحتی این بدهکاری ها قابل پرداخت است.