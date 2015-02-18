اقتصاد را با عدالت و توسعه مالیاتی به کارآمدی نزدیک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی قبل از ظهر چهارشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی که در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبری به بهبود هرجه بیشتر وضع اقتصادی کشور کمک شد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی که رهبری مبدع آن بودند جزو تعاریفی است که در هیچ درس نظری عنوان نشده و بر پایه داشته‌ها و توانمندی‌های داخلی کشور است.

مدیر کل امور سازمان مالیاتی قم افزود: امروزه اقتصاد بیشتر دولتی است در حالیکه باید از بخش خصوصی و غیر دولتی هم استفاده کنیم،‌‌ همان گونه که در جنگ تحمیلی رزمندگان ابداعات داشتند، در بحث اقتصاد هم کسانی هم با استعدادهای فراوان هستند.

حسنی بیان کرد: مشکلاتی را که درمسیر اقتصاد است شناسایی و ترمیم کنیم، باید هجمه‌شناسی و پدافند‌شناسی داشته باشیم که اگر این مسائل بخوبی پیگیری شود در پیشرفت اقتصادی بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه باید از ارزش‌های دینی در ساختار اقتصادی استفاده کنیم، عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی ابداع یک الگو برای تمام کشورهای دنیا است؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی برگرفته از پویایی است.

مدیر کل امور سازمان مالیاتی قم گفت: باید برای رهایی از اقتصاد نفتی، کاهش واردات و استفاده از درآمدهای مازاد نفتی قدم برداریم.

حسنی با اشاره به اینکه دولت بایدبخشی از هزینه‌های کشور را با افزایش مالیات تامین کند، عنوان کرد: مالیات یکی از ابزارهای مهم توسعه یافتگی است که باید با عدالت و توسعه مالیاتی اقتصاد را به کارآمدی نزدیک کنیم.

وی اضافه کرد: نقش مالیات از دیدگاه محققین اقتصاد کاملا مشخص است، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی که در دست تدوین است قدم خوبی در راه اقتصاد مقاومتی برداشته است.

مدیر کل امور سازمان مالیاتی قم ابراز کرد: مالیات با قوانینی در ارتباط است که لازم است اندیشمندان این حوزه در این زمینه بیشتر کار کنند، یکی از نقاط ضعف این است که همکاران ما با آیین نامه‌های مالیاتی مواجه هستند و پیچیدگی دارد که باعث سردرگمی شده است.

حسنی با بیان اینکه سیستم مالیاتی و نحوه کار سنتی در سازمان امور مالیاتی بیمار است و این به صنعت آسیب می‌زند، عنوان کرد: توزیع عادلانه ثروت، توسعه عدالت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع و.... از اهداف وصول مالیات است.

وی در پایان گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی و توسعه دایره مشمولین پرداخت مالیات، کاهش نرخ مالیات برای ترغیب در تسریع پرداخت مالیات، تغییر سیاست و رویه وصول مالیات‌های مستقیم از تولید کنندگان، جهت دهی هدفمند و اصلاح نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده و... از راهکارهای تقویت اقتصاد مقاومتی است.