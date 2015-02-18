صدا و سیما در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری به استقلال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد رمضان موسوی مقدم، پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان یزد با بیان اینکه همه حوزه ها اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و ... وابسته به رسانه هستند، اظهار داشت: اگر می خواهیم در مقابل هجمه فرهنگی دشمن از طریق رسانه ها بیمه شده و مصون بمانیم، باید در حوزه رسانه به ویژه رسانه های دیداری و شنیداری به استقلال و خودکفایی دست پیدا کنیم که البته این امر اکنون محقق شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از استقلال رسانه ای متکی بر تکنولوژی است، خاطرنشان کرد: اگر استقلال در این بخش نباشد، استقلال در سایر حوزه ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

موسوی مقدم ادامه داد: استقلال در صدا و سیما در حوزه تکنولوژی یا همان حوزه سخت افزاری امروز به رغم همه تهدیدها، بی نظیر بوده و در حالی که در دو دهه پیش، همه تجهیزات مورد نیاز در حوزه سخت افزاری حتی دکل و کابل از خارج از کشور وارد می شد، اکنون از صفر تا صد استودیوها در کشور و در خود صدا و سیما انجام می شود.

وی بیان کرد: در گذشته در بسیاری از شهار، فرستنده های ما نمایشگاهی از فرستنده های کشورهای خارجی بود اما اکنون جوانان خلاق و باهوش ایرانی خود در داخل صدا و سیما فرستنده می سازند.

موسوی مقدم افزود: اگر قرار اکنون نیز روال مانند دو دهه پیش باشد، چطور می‌ توانستیم از آنالوگ عبور کرده و به سمت دیجیتالی شدن گیرنده ها برویم.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها عبور از آنالوگ و رسیدن به دیجیتال یک پروژه ملی است اما در کشور ما بدون یک ریال بودجه ملی، در داخل سازمان صدا و سیما برنامه ریزی شد و اکنون به جایی رسیدیم که همه استانها از آنالوگ عبور کرده اند و حتی جایی نظیر استان یزد، گیرنده ها و فرستنده های دیجیتال به روستاها نیز رسیده است و ما حتی از زمان بندی که خودمان انجام داده بودیم نیز جلوتر هستیم.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما با بیان اینکه تحریم ها در مورد صدا و سیما بسیار ناجوانمردانه بود، بیان کرد: جوانان ما در حوزه فنی اقداماتی انجام دادند که به واقع بی نظیر بود و اکنون در صدا و سیما ۹۰ درصد نیازمندیهای حوزه تکنولوژی در داخل کشور و توسط جوانان ایرانی تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه محتوا یا نرم افزاری نیز به استقلال رسیده ایم، اظهار داشت: هیچ رسانه ای نمی تواند ادعای استقلال داشته باشد مگر اینکه به داشته های خود اکتفا کند.

موسوی مقدم افزود: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا اصلا در حوزه نرم افزاری تولید ندارند و تولیدات دیگر کشورها را خریداری کرده و در شبکه های خود به نمایش می گذارند که البته این اقدام از نظر اقتصادی برای آنها به صرفه تر است اما از نظر فرهنگی آسیب های جدی به این کشورها وارد می کند.

وی تاکید کرد: معتقدیم در حوزه محتوا هر چه سرمایه گذاری شود، سرمایه های آینده فرهنگی کشور تضمین می شود و بسیاری از سرمایه های فرهنگی اگر شبکه های استانی وجود نداشت، از بین رفته بود.

موسوی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر کمبود اعتبار در حوزه فرهنگی و تولید محتوا و ناهماهنگی های فرهنگی در کشور نباشد، می توانیم در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی نه تنها منفعل نباشیم بلکه بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

در این مراسم از تلاش های سید حسن آسایش تقدیر و احمد پهلوانیان به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد معرفی شد.