انتقاد از روند اجرای برنامه بیابان زدایی در کشور

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان محیط زیست تنها یک سازمان نظارتی است، گفت: فعالیت‌های اجرایی بر عهده وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، صنایع و معادن و... است. برای مقابله با این بحران، ما نیاز به یک اقدام ملی داریم. اما متاسفانه در حال حاضر برنامه‌هایی که برای بیابان‌زدایی در کشور پیش‌بینی شده، به کندی اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در دهه 60 و 70 اقدامات موثری در حوزه بیابان‌زدایی انجام شد، خاطر نشان کرد: کشور ما، دومین کشور در آسیا بود که صاحب فناوری بیابان‌زدایی بود. اما این اقدامات در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته و در حال حاضر مشکلاتی مانند کمبود اعتبارات مانع ادامه این فعالیت‌ها می‌شود. مدیریت منابع آب، مالچ‌پاشی، جنگل‌کاری و احیای تالاب‌های خشک شده و ... از اقداماتی است که می‌توان زمین‌ها را احیا کرد.

رئیس ستاد محیط زیست شهر تهران ، 6 میلیون هکتار زمین‌های بایر را بحرانی برای آینده کشور دانست و گفت: باید اعتبارات مناسبی برای این بخش پیش‌بینی شود.

شاعری، پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت محیط زیست، انرژی و آب را داد و افزود: باید تمام مسئولیت های حوزه محیط زیست در یک وزارتخانه تجمیع شود. ساماندهی، منابع آب، منابع طبیعی و انرژی می‌تواند زیر نظر یک وزارتخانه، راهکار مناسبی برای برون رفت از مشکلات فعلی باشد. در حال حاضر سازمان محیط زیست مسئولیت دارد اما اختیار ندارد.

وی با بیان اینکه ریزگردها مرز نمی‌شناسند، گفت: حرکت ریزگردها بستگی به میزان شدت باد و اندازه ریزگردها دارد. در حال حاضر میزان سرعت وزش باد به گونه‌ای است که وقتی ریزگردها به خوزستان می‌رسند، رسوب پیدا می‌کنند. شاید اگر تابستان و بهار بود، تا تهران و حتی خراسان شمالی نیز می‌رسیده است. بر اساس برآوردها، ریزگردها در ارتفاع هزار متری و شش هزار کیلومتر می‌توانند پیمایش کنند. هر چند تهران به جز ریزگردهای عربی، در محاصره 100 هزار هکتار اراضی بیابانی در اطرافش است که بسیار برای تهران تهدیدکننده‌ هستند در صورتی که این بیابان‌ها احیا نشود، قطعا در آینده زندگی و سلامت مردم در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به توفان خرداد ماه امسال، اظهارداشت: دیدید که یک توفان سهمگین به سرعت 119 کیلومتر چگونه زندگی پایتخت‌ نشینان را مختل کرد.

شاعری اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست باید پیشگیری‌های لازم را در خصوص کاهش مناطق بیابانی انجام دهند و کانون‌های ریزگردهای داخلی را مهار کند. در حال حاضر ما 6 میلیون هکتار کانون بیابانی داریم.

رئیس ستاد محیط زیست شهر تهران با اشاره به آسمان غبارآلود اهواز، گفت: این ریزگردها به جز منشاء خارجی، منشاء داخلی هم دارد. کشورهای عراق، عربستان و سوریه سه کشوری هستند که بالقوه برای کشور ما از لحاظ ریزگردها تهدیدکننده هستند اما در این اتفاق اخیر بیشتر منشاء داخلی سبب ایجاد این مشکل شده است.