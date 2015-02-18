به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانشاهی اظهار داشت: جلسه هماهنگی این دیدار با حضور معاون فرمانداری لنجان، نماینده باشگاه ذوب‌آهن و سپاهان، یگان ویژه انتظامی استان اصفهان، نیروی انتظامی شهرستان لنجان، در محل فرمانداری لنجان برگزار شد.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: درب ورزشگاه فولادشهر برای ورود تماشاگران دو تیم با هماهنگی یگان ویژه انتظامی استان اصفهان از ساعت ۱۳ باز می‌شود.

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان بیان کرد: بر اساس هماهنگی انجام گرفته نیمی از ظرفیت ورزشگاه فولادشهر در اختیار هواداران تیم سپاهان و نیمی دیگر از ظرفیت این ورزشگاه در اختیار هواداران تیم ذوب‌آهن قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۴ هزار بلیط به هوادارن تیم سپاهان و تعداد ۴ هزار بلیط به هودارن تیم ذوب آهن اختصاص داده شده که در محل ورزشگاه فولادشهر از ساعت ۱۲:۳۰ توسط هیئت فوتبال استان اصفهان به فروش می‌رسد.

جهانشاهی افزود: بلیط های این بازی در دو رنگ سبز برای هواداران ذوب آهن و زرد برای هواداران سپاهان در نظر گرفته شده است.

دیدار تیم های سپاهان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود.