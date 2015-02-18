روحانیت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: از شخصیت های بزرگ همچون مراجع و جامعه مدرسین و بزرگان روحانی در جبهه حضور داشتند و تعداد شهدای روحانیت با توجه به تعداد آن ها در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بوده است.



وی بیان داشت: طبق آمار بنیاد شهید ۲ هزار و ۷۷۶ شهید روحانی وجود دارد و تعداد شهدای روحانی ۲ و نیم برابر سایر اقشار جامعه است.



رئیس کنگره شهدای روحانیت با بیان این که ۱۳ سال است که کنگره شهدای روحانیت برگزار می‌شود، عنوان کرد: پیش از برگزاری یادواره‌ها، کنگره در سطح شهر و بخش و روستاها برگزار می‌شود تا یاد و خاطر شهیدان زنده شود و این تاثیر زیادی دارد.



وی ابراز داشت: در میان شهدای روحانی، ۵۰۰ روحانی غیرایرانی از ۴۰ کشور، روحانی‌های پزشک و خلبان نیز دیده می‌شود.



ذوالنور افزود: تاکنون ۲۶۰ کتاب در بحث حضور روحانیت در جبهه و انقلاب اسلامی و نزدیک به ۳۰۰ کتاب نیز در مباحث دیگر در این زمینه منتشر شده است.