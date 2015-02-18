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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

پیشنهاد جدید روسیه برای هند/ به جای فرانسه از ما سلاح بخرید

پیشنهاد جدید روسیه برای هند/ به جای فرانسه از ما سلاح بخرید

در پی لغو قرارداد 20 میلیارد دلاری هند با فرانسه، روسیه پیشنهاد خریداری جنگنده های سوخوی اس یو 30 را به دهلی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسکو تایمز گزارش داد که روسیه پیشنهاد خریداری جنگنده های سوخوی اس یو 30 را به جای رافائل های فرانسوی به هند داده است.

این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که هند از احتمال لغو قرارداد 20 میلیارد دلاری با فرانسه برای خرید جنگنده های رافائل خبر داد.

بر اساس این گزارش هند یکی از بزرگترین خریداران جنگنده های روسی بوده و تجهیزات سنگینی را از این کشور خریداری کرده است.

در همین رابطه «آناتولی پونچوک» معاون دبیر سرویس فدرال روسیه در امور همکار‌یهای فناوری نظامی از اجرایی شدن توافقنامه نظامی 4.7 میلیارد دلاری روسیه و هند خبر داده است که سال 2014 امضا شده بود.

کد مطلب 2500452

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