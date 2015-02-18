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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

در ایام نوروز،

گردشگران چهارمحال و بختیاری مورد استقبال قرار می گیرند

گردشگران چهارمحال و بختیاری مورد استقبال قرار می گیرند

شهرکرد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: گردشگران و مسافران چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز مورد استقبال قرار می گیرند.

بهمن عسگری سوادجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  گردشگران و مسافران چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز مورد استقبال قرار می گیرند، اظهار داشت: ایجاد هماهنگی برای اسکان مسافران و گردشگران، ساخت سفره های هفت سید در ورودی شهرها، حمایت و هدایت آنها به مراکز گردشگری، گروه های نظارت و... از مهمترین مواردی بوده است که مورد برسی توسط اعضای ستاد تسهیلات سفر این استان مورد برسی قرار گرفت.

وی افزود: در ایام نوروز از مکان های اقامتی و کانون های گردشگری بازدید به عمل می آید و برای جلوگیری از تخلفات نظارت ها سخت گیرانه است.

وی تصریح کرد: 850 کانون گردشگری در استان وجود دارد که که مسافران و گردشگران می توانند از این نقاط دیدن کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: آمادگی این را داریم که نیاز ها و خواسته های مسافران و گردشگران را در طول این مدت تامین کنیم.

عسگری تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های زیبا در فصل بهار است که هر ساله مسافران بسیاری در ایام نوروز به این استان سفر می کنند.

کد مطلب 2500454

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