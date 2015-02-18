توجه به کتابخوانی در راس مباحث تربیتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح چهارشنبه در دیدار با معاون امور مجلس، استان‌ها و مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کتابخوانی گفت: آمار مطالعه در جامعه پایین است و باید برای بهبود آن چاره اندیشی شود.

آیت الله جعفری با اشاره به تاثیر خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه ادامه داد: این فرهنگ باید از سنین پایین در افراد نهادینه شود و افراد با با علاقه و رغبت به مطالعه کتاب بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه توجه به کتابخوانی باید در راس مباحث تربیتی باشد، تصریح کرد: خانواده های باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تحول مورد انتظار در آموزش و پرورش در ارتباط با بحث کتابخوانی رخ نداده است، ابراز داشت: کتاب نقش مهمی در کسب دانش و آگاهی جامعه داشته و با وجود اینکه تکنولوژی ها امکان مطالعه را به طرق مختلف ایجاد کرده اند اما هیچ گاه نمی توانند جایگاه کتاب را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم تحول اساسی در خصوص انتخاب کتاب مفید و مطالعه تاکید کرد و یادآور شد: باید برنامه های تشویقی در خصوص مطالعه و کتابخوانی اجرا شود.