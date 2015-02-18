ارائه۴۱۰مقاله در کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تاجبخش پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه کنگره ملی آب و آبخیزداری که در محل سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: این کنگره شامل سومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران، دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و همایش ملی قنات و قنات داری است.

وی با بیان اینکه تعداد ۵۶۰ مقاله برای شرکت در کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری به دبیرخانه این کنگره ارسال شد، تصریح کرد: از این تعداد ۴۰۹ مقاله برای ارائه در کنگره پذیرفته شد.

دبیر کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری با اشاره به برگزاری این کنگره در ۲۹ تا ۳۰ بهمن ماه جاری، اضافه کرد: در این دو روز تعداد ۳۶۱ مقاله به صورت پوستر و ۴۸ مقاله به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.

به گفته وی بیش از ۹۰ داور از سراسر کشور کار داوری این مقالات را بر عهده خواهند داشت.

تاجبخش با اشاره به اینکه کار برنامه ریزی برای برگزاری این کنگره از حدود ۱۸ ماه قبل آغاز شده است، بیان کرد: مرحله نخست این کار اطلاع رسانی و سازمان دهی برای برگزاری کنگره بود که تا خرداد ماه ادامه داشت.

وی ادامه داد: از خرداد ۹۳ تا پایان مهرماه نیز کار دریافت مقالات ادامه داشت.

افتتاح نمایشگاه اختراعات صنعت آب و آبخیزداری

دبیر کنگره ملی استحصال آب و آبخیزداری به برنامه های این همایش اشاره کرد و گفت: در طول دو روز برگزاری این همایش دو کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارائه راهکارهای تبدیل یافته های تحقیقاتی به کارهای اجرایی در حوزه روش های سنتی و حفاظت آب و خاک و مدیریت جامع حوزه های آبخیز و سلامت و پایداری آبخیز برگزار می شود.

تاجبخش از افتتاح نمایشگاه اختراعات صنعت آب و آبخیزداری در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۱۰۰ اختراع برتر در حوزه های آب به نمایش گذاشته می شود.

وی بازدید از پروژه های اجرایی حوزه آب و آبخیزداری، قنات بلده فردوس و سایر جاذبه های گردشگری را از دیگر برنامه های این کنگره عنوان کرد.

گفتنی است این کنگره با حضور ۲۰۰ مهمان داخلی و خارجی از کشورهای هند، مصر و مونته نگرو هم اکنون در حال برگزاری است و در مراسم افتتاحیه آن از پیشکسوتان حوزه آب و آبخیزداری تجلیل به عمل آمد.