به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت آزادسازی آرد در استان بوشهر اظهار داشت: در طرح دولت برای اصلاح مرحله‌ای قیمت آرد و نان، مصوب شد تا در هر استان، ۲۰ درصد نانوایی‌ها، نان را به قیمت آزاد و رقابتی عرضه کنند.

سید محمد حسینی با بیان اینکه در اغلب استان‌های کشور تاکنون این طرح اجرایی شده است، ادامه داد: در استان بوشهر نیز این طرح را باید اجرایی کنیم.

وی خواستار اظهار نظر حاضرین در این زمینه شد و بیان داشت: در استان حدود هفت هزار و ۷۰۰ واحد نانوایی داریم که ۲۰ درصد این نانوایی‌ها معادل یک هزار و ۵۰۰ نانوایی خواهد بود.

حسن ابراهیمی فرماندار شهرستان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در آستانه سال نو قرار داریم و در صورتی که این طرح به سال آینده موکول شود بهتر خواهد.

حمید بردستانی معاون فرماندار شهرستان دشتی نیز در این نشست اظهار داشت: هر چند دوست داریم که قیمت آرد و نان در همه نانوایی‌ها آزادسازی شوند، ولی در شرایط کنونی اگر این طرح اجرا نشود، بهتر است.

عبدالحسن رفیعی‌پور معاون فرماندار جم نیز در این نشست اظهار داشت: در ایان ایام همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و اجرای چنین طرح‌هایی نیز باعث می‌شود تا شاهد افزایش بیشتر قیمت باشیم.

عبدالحمید کریم آزاد معاون فرماندار شهرستان دشتستان نیز اظهار داشت: مردم انتظار دارند که همراه با افزایش قیمت نان، شاهد افزایش کیفیت آن نیز باشند و امیدواریم شاهد بهبود وضعیت در سطح استان باشیم.

اکبر پاریابی معاون فرماندار کنگان در شهرستان کنگان نیز به افزایش قیمت ها در این فصل از سال اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است که افزایش قیمت نان و آزادسازی قیمت آرد و نان به سال بعد موکول شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: دولت طرحی برای ازادسازی قیمت آرد و نان در همه استان‌های کشور دارد که استان بوشهر نیز باید این طرح را اجرا کند.

رضا عوض‌پور اضافه کرد: اصراری به اجرای این طرح در شرایط کنونی نداریم و به صورت تدریجی و گام به گام باید این طرح انجام شود تا اثرات منفی بر بازار و زندگی مردم نداشته باشد.

وی تصریح کرد: مردم حساسیت بالایی در زمینه نان دارند و لازم است که اقدامات مناسبی برای افزایش کیفیت نان در همه نقاط استان صورت بگیرد تا مردم از نان باکیفیت و مطلوب بهره‌مند شوند.