علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نماینده بدمینتون قم پس از غیبت چند ساله در لیگ بدمینتون بانوان کشور برای حضور در این رقابت‌ها راهی شیراز می‌شود و قرار است با ترکیبی شامل ۷ بازیکن، یک مربی و یک سرپرست در این مسابقات شرکت کند.

وی افزود: آزاده ترکمنی هدایت تیم بدمینتون بانوان قم را بر عهده دارد و شادی رحمتی، سارا حسینی، شبنم رحمتی، نرگس افشاری و ملیکا شیبانی به همراه ۲ بدمینتون باز دیگر نفرات اعزامی به این مسابقات را در شیراز تشکیل می‌دهند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: در این مسابقات ۱۰ تیم حضور دارند که با نظر فدراسیون بدمینتون بر اساس وضعیت تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول کشور، ۲ یا ۳ تیم راهی لیگ دسته اول بدمینتون بانوان می‌شوند و برنامه این است که بدمینتون بازان قمی به لیگ بر‌تر بانوان کشور بازگردند.

پنجه باشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری مسابقات بدمینتون آموزشگاه‌های استان قم اشاره کرد و بیان داشت: مسابقات استانی آموزش و پرورش استان قم بین نواحی در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می‌شود که مسابقات مقطع ابتدایی با حضور ۴ تیم و ۲۰ شرکت کننده برگزار شد.

وی عنوان کرد: مسابقات بدمینتون کارمندان آموزشگاه‌های سما به میزبانی قم برگزار می‌شود و تیم‌هایی از استان‌های قم، البرز و مازندران مسابقات خود را در تالار بدمینتون فرهمند قم آغاز کرده‌اند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: ۳ بدمینتون باز قمی در مسابقات بین المللی جام فجر شرکت کرده‌اند و یک بانوی بدمینتون باز قمی نیز در اردوی استعدادیابی تیم ملی بانوان کشورمان حضور دارد و این نشان دهنده رشد بدمینتون قم است.