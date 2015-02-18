درس پژوهی مدرسه را به سازمان یادگیرنده تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر چهارشنبه در چهارمین جشنواره درس پژوهی استان همدان با بیان اینکه پژوهش به عنوان یک زیر نظام در آموزش و پرورش محسوب می شود، اظهار داشت: مربیان و معلمان باید سند تحول آموزش و پرورش را به دقت مطالعه کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارکردهای درس پزوهی تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده است، ابراز داشت: مدرسه به عنوان یک سازمان یادگیرنده باید فضایی را فراهم کند تا معلم به عنوان یک پژوهشگر یک فضای علمی در مدرسه ایجاد کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه سخنانش افزود: مبنای کار در تعلیم و تربیت باید تحقیق باشد چرا که انسان موجودی بالقوه بوده و یادگیری او باید بر تحقیق استوار باشد.

قدمی با تاکید بر اینکه فرآیند یادگیری کودک کم توان ذهنی از لحاظ کیفی و کمی با یک کودک عادی متفاوت است، بیان کرد: استدلال، استنتاج و قضاوت بر روی فرآیند یادگیری تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه باید در حوزه پژوهش و فرهنگ چالش ها نیز دیده شود، عنوان داشت: پژوهش تکنولوژی بوده که به سرعت از تمام دیوارها عبور می کند و با استفاده از تجارب دیگران و ارزش ها می توان از آن درچهار چوب ها و گسترش فرهنگ پژوهی استفاده کرد.

فرهنگ مدرسه باید پژوهش محور باشد

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تاکید بر اینکه فرهنگ مدرسه باید پژوهش محور باشد، افزود: این موضوع امکان پذیر نیست مگر اینکه آموزش ها پژوهش محور باشد.

قدمی با بیان اینکه ایران باید از لحاظ آموزش و پرورش در منطقه نمونه باشد، عنوان کرد: از طریق تحقیق باید ظرفیت های نظریه پردازی را دامن زد و استفاده بهینه از فرهنگ موجود و تفکر باید بین مدیران رواج یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تصویب قوانین آنچه باید تصویب شود که پیوست پژوهشی داشته باشد، اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت در راستای تاکید سند تحول بنیادین توجه ویژه ای به نقش و اهمیت پژوهش داشته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: فعالیت در حوزه آموزش و پرورش کاری حساس و دقیق بوده و معلمان همواره باید با بهره گیری از شیوه های بدیع به دنبال ارتقا دانش خود باشند.

قدمی با تاکید بر اینکه معلم پژوهشگر همیشه در حال توسعه است، افزود: این معلم همیشه در مقابل تصمیم های آموزشی فعال تر و قوی تر عمل کرده و توانایی این فرد بالا است.

وی در ادامه گفت: یکی از رویکرد های پژوهشی که در سال های اخیر در حوزه پژوهش مورد توجه بوده درس پژوهی است که بر مبنای آن معلمان در جلسات هم اندیشی شرکت می کنند.

ژوهش های تربیتی باید در سطوح ملی عملی شود

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه پژوهش های تربیتی باید در سطوح ملی عملی شود، افزود: پژوهش محوری باید در تمام تصمیم گیری های آموزشی و تربیتی لحاظ شود.

قدمی با اشاره به اینکه شورای آموزش عالی نیز باید موردی را تصویب کند که از آن بازخورد مناسب گرفته باشد، گفت: حمایت های مالی و معنوی از طرح های پژوهشی راهکاری برای اشاعه این فرهنگ است.

وی با بیان اینکه معلمان در جلسات هم اندیشی شیوه های تدریس را به تبادل می گذارند، ابراز داشت: این الگوی پژوهش در آموزش و یادگیری تاثیر زیادی بر پرورش حرفه ای معلمان و بهبود کیفیت تدریس و تدوام تغییر برای بهسازی مدرسه دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد که یکی از مهمترین کارکردهای درس پژوهی تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده است.

قدمی با اشاره به اینکه در این نوع مدرسه افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش می دهند و از هم می آموزند، ابراز داشت: برگزاری جشنواره های درس پژوهی در ارتقا کارایی و اثربخشی پژوهش های مشارکتی نقش اساسی دارد.