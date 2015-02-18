به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم منوچهر کاظمی، فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 81 زرهی کرمانشاه گفت: نیروهای مسلح آماده جانبازی و مجاهدت هستند.
وی بیان داشت: سربازان جان برکف امروز آمادهتر از هر زمان دیگری با اطاعت از فرمانده معظم کل قوا، مدافع حریم مقدس این مرز و بوم می باشند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش تصریح کرد: نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی امروز جان خود را بر کف دست گرفته و جانفشانی میکنند.
سرتیپ دوم کاظمی با تأکید بر اینکه تمامی سربازان این مرز و بوم صف به صف در مقابل دشمن ایستادهاند، بیان داشت: امروز به برکت رهبری مقتدرانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و گوش به فرمانی فرزندان روحالله و سربازان نظام در اطاعت از فرامین معظمله، دشمنان جرأت تعرض به خاک کشور را ندارند.
وی افزود: این اقتدار و صلابت تا همیشه برای ایران باقی میماند و نیروهای مسلح، همواره آماده حراست و پاسداری از مرزهای کشور هستند.
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