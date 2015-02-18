به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم منوچهر کاظمی، فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 81 زرهی کرمانشاه گفت: نیروهای مسلح آماده جانبازی و مجاهدت هستند.

وی بیان داشت: سربازان جان برکف امروز آماده‌تر از هر زمان دیگری با اطاعت از فرمانده معظم کل قوا، مدافع حریم مقدس این مرز و بوم می باشند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه غرب ارتش تصریح کرد: نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی امروز جان خود را بر کف دست گرفته و جان‌فشانی می‌کنند.

سرتیپ دوم کاظمی با تأکید بر اینکه تمامی سربازان این مرز و بوم صف به صف در مقابل دشمن ایستاده‌اند، بیان داشت: امروز به برکت رهبری مقتدرانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و گوش به فرمانی فرزندان روح‌الله و سربازان نظام در اطاعت از فرامین معظم‌له، دشمنان جرأت تعرض به خاک کشور را ندارند.

وی افزود: این اقتدار و صلابت تا همیشه برای ایران باقی می‌ماند و نیروهای مسلح، همواره آماده حراست و پاسداری از مرزهای کشور هستند.